"Hotel Paradise 6": David jest z Anastazją?! Fani nie mają wątpliwości!

Nana z "Hotelu Paradise" ma wierne grono fanów, które stale śledzi jej poczynania za pośrednictwem Instagrama. Wygląda na to, że ostatnio obserwatorzy uczestniczki 4. edycji hitowego show stacji TVN7 dostrzegli coś, co nie dawało im spokoju i postanowili rozwiać swoje wątpliwości, pytając o to samą Nanę. Jak się okazało, uczestniczka "Hotelu Paradise" została zasypana pytaniami o... ciążę! Czy Nana naprawdę spodziewa się dziecka? Zobaczcie, co powiedziała 19-latka!

"Hotel Paradise": Nana jest w ciąży?

Nana z "Hotelu Paradise" to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek 4. odsłony show. 19-latka ma wielu fanów, którzy mocno trzymają kciuki za jej udział w programie. Jej losy w show są pełne wzlotów i upadków - w szczególności jeżeli chodzi o relację z Łukaszem. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Nana i Łukasz coraz lepiej się dogadują i tworzą naprawdę solidną parę. W programie są od samego początku, więc wszystkie zagrywki i intrygi są im bardzo dobrze znane. Nie ma zatem wątpliwości, że ta dwójka może daleko zajść w show!

Oczywiście do końca emisji 4. edycji "Hotelu Paradise" nie dowiemy się, czy Nana i Łukasz postanowili kontynuować swoją relację po zakończeniu udziału w show. Niemniej jednak plotki, które w ostatnim czasie pojawiły się wokół Nany, podkręciły atmosferę w tym temacie. Jak się okazało, część fanów podejrzewa, że... Nana jest w ciąży! Aby rozwiać swoje wątpliwości, postanowili zapytać Nanę wprost, czy ta spodziewa się...