"Hotel Paradise 5": Jay pokazał, jak wyglądał z zarostem. Jest nie do poznania!

Janek z 4. sezonu "Hotelu Paradise" pójdzie w ślady Soni i Bibi z poprzednich edycji i też ma szanse na zaśpiewanie czołówkowego utworu do kolejnej odsłony rajskiego hotelu? Sympatycy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki są przekonani, że jego najnowsza piosenka ma szanse trafić na listy przebojów. - Fajna piosenka wpada w ucho❤️ - zachwycają się internauci. W teledysku tuż obok przystojniaka pojawiła się też piękność z "Hotelu Paradise". Janek z "Hotelu Paradise" nagrał piosenkę o miłości Janek uznawany jest za jednego z najsympatyczniejszych bohaterów 4. edycji "Hotelu Paradise". I choć uśmiechnięty, atrakcyjny blondyn zjednał sobie pozostałych uczestników miłosnego show, jak również jego widzów, to los wciąż rzucał mu w programie kłody pod nogi. Najpierw chłopak miał problemy ze stworzeniem trwałej relacji, przez co Wiktoria i Miłosz wyeliminowali go z programu. Na szczęście dla Janka, wyroki rajskiego hotelu bywają przewrotne i Janek powrócił do programu zaledwie po kilku tygodniach. Jednak również wtedy przebojowy chłopak miał nie miał łatwo. Jego ówczesna telewizyjna partnerka Sara, po namiętnych pocałunkach z Przemkiem , szybko odsunęła się od Janka, popychając w jego ramiona zranioną Ingę. Podobne cele, przeżycia, a także plany na przyszłość szybko połączyły tę dwójkę, jednak i tym razem Janek otrzymał od losu kolejny cios. Decyzją Nany i Łukasza Janek po raz kolejny musiał opuścić "Hotel Paradise" . Wyeliminowanie przystojniaka sprawiło, że Inga się załamała , a przy następnym Rajskim Rozdaniu i ona opuściła luksusową willę na Zanzibarze. I gdy wydawać by się mogło, że dla tej dwójki to będzie koniec przygody w rajskim hotelu, nagle stało się coś, co...