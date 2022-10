"Hotel Paradise 6": Grzegorz i Magda są parą?! Tylko spójrzcie na te zdjęcia! 

Emocje w 6. edycji "Hotelu Paradise" sięgają zenitu. Nie inaczej jest także w prywatnym życiu uczestników show. Podczas gdy wszyscy zachodzą w głowę, czy po opuszczeniu rajskiej willi Grzegorz stworzył parę z Magdą, główny zainteresowany publikuje na swoim Instagramie wpis, który wiele wyjaśnia, a uwagę fanów zwraca jeden szczegół. Czy ta miłość przetrwała poza hotelem?

"Hotel Paradise 6": Grzegorz czule na temat Magdy

Obecna, 6. edycja randkowego show rozkręciła się na dobre. Wydawać by się mogło, że po głośnym odejściu Hani i Anastazji z "Hotelu Paradise" w Panamie zapanuje błogi spokój, ale nic z tych rzeczy. W ostatnich odcinkach wszystkie oczy skierowane były na Grzegorza i Magdę, którzy bardzo się do siebie zbliżyli. Para nie szczędziła sobie czułości - Magda w "Hotelu Paradise" kusiła Grzegorza w samej bieliźnie, a zdanie na temat tej dwójki były podzielone - zarówno pośród widzów, jak i samych uczestników show. Sielanka jednak nie mogła trwać za długo. W ostatnim odcinku, decyzją hotelowej Miss i Mistera oraz pozostałych uczestników, to Magda została wyrzucona z "Hotelu Paradise". Nie da się ukryć, że był to ogromny cios dla Grzegorza, który w momencie zalał się łzami. Na jego reakcję na hotelowe wydarzenia nie trzeba było długo czekać. Na jego Instagramie właśnie pojawił się romantyczny i rozczulający wpis, na temat jego programowej partnerki:

- Pamiętam jak mówiłem do @madzia.hotelparadise6official :„Madziu, zamknij oczy, złap mnie mocno za rękę i słuchaj fal ….Kiedyś jak pójdziemy razem na jakaś plaże będziemy to wspominać jak chcieli nas rozłączyć …”Minęło od tego momentu sporo czasu ale jak o tym myślę do dziś mi się kreci łezka w oku …Ale wiecie co jest najpiękniejsze , że udało nam się to zrobić ❤️Trzymaj się Madziu, będę walczył o to żebyś do mnie szybko wróciła …Nie poddam się tak łatwo …Daje słowo , a słowo u mnie droższe od pieniędzy …

W swoim wpisie Grzegorz nawiązał do obietnicy, jaką dał swojej ukochanej, kiedy ta opuszczała "Hotel Paradise". W poście pojawiły się także wymowne zdjęcia. Grzegorz z dumą trzyma swoją ukochaną za rękę na rajskiej plaży. Sęk w tym, że trener personalny jako lokalizacje oznaczył Hiszpanie, a nie Panamę. Co może sugerować, że para po programie udała się na wspólne wakacje. Zakochani nie szczędzą sobie licznych czułości na opublikowanych zdjęciach. Co prawda uczestnicy do zakończenia emisji show nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich dalsze losy, jednak wpis Grzegorza sugeruje, że para tworzy udany duet - także poza murami rajskiego hotelu.

Obok rozczulającego wpisu obojętnie nie przeszli także fani tej dwójki, a pod postem posypały się liczne komentarze:

- Piękny opis Grzesiu, będę trzymał kciuki żeby wasza relacja się utrzymała po programie. A wczorajszy odcinek naprawdę był wzruszający❤️😢 - Wspaniała para ❤️❤️❤️ pięknie się na was patrzy.. lećcie jak najwyżej w tej miłości i nie zwracajcie uwagi na ludzi którzy nie wierzą was czy wam źle życzą... prawdziwa miłość przetrwa wszystko ❤️❤️ cudowni - Pięknie to ująłeś 👏😍👏 Czekamy na powrót Madzi

Internauci zwrócili także uwagę na oznaczoną lokalizację, która daje do myślenia:

- Byliście razem w Hiszpanii już? 😍🔥 - To Panama czy Hiszpania? - Hiszpania?? 🤔🤔🤨

Czy tym postem Grzegorz wszystko zdradził?