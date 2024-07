Grzegorz i Magda zdecydowali się na zbliżenie w "Hotelu Paradise"?! Zwiastun nowego odcinka mocno zaskoczył widzów. Wygląda na to, że Magda i Grzegorz nie zamierzają marnować czasu:

Z Grzesiem się bardzo zbliżyliśmy do siebie - potwierdza 18-letnia uczestniczka.

Zobaczcie kadry z gorącej zapowiedzi nowego odcinka.

"Hotel Paradise 6": Magda i Grzegorz uprawiali seks w programie?

Do niedawna widzowie "Hotelu Paradise" byli oburzeni zachowaniem Hani i jej wybuchową relacją z Mikołajem. Teraz oczy wszystkich skierowane są na Marka, Magdę oraz Grzegorza. Najmłodsza uczestniczka i Grzegorz postanowili dać sobie szansę i spróbować rozwinąć swoją relację. Markowi nie spodobała się postawa byłej programowej partnerki. Marek z "Hotelu Paradise" ostro skrytykował zachowanie Magdy, nie przebierając w słowach, porównując je nawet do "towaru ze sklepowej półki". Natomiast postawę Grzegorza tłumaczył męską rozmową, w której "kumple sobie oddają coś i tyle".

Wygląda na to, że relacja Grzegorza i Magdy w "Hotelu Paradise" będzie miała naprawdę duże tempo:

Wpadłem na taki pomysł, bo mi się z Tobą fajnie spędza czas i gada, tak myślałem, żebyśmy się spróbowali sparować. Nie chciałbym zostawiać Moni, wpadłem na taki pomysł byśmy się zamienili.

Grzegorz nie ukrywał, że w relacji z Monią w "Hotelu Paradise" najbardziej ubolewa nad brakiem czułości z jej strony:

- Jejku wiesz, jakim ja jestem przytulaskiem - zareklamowała się od razu Magda.

- Ja mam to samo! - odpadł zachwycony Grzegorz.

Razem z uczestniczką ustalili, że spróbują stworzyć, cos razem a Grzegorz nie ukrywał zachwytu, podobnie Magda:

W końcu widzę takie światełko w tunelu, taki sens tego wszystkiego

Zdecydowanie mniej rozentuzjazmowana była Monika. Chociaż nie planowała tworzyć z Grzegorzem związku, była zdziwiona postawą Magdy, ponieważ dzień wcześniej deklarowała jej, że zależy jej na Dawidzie.

Najpierw wybrała Adama, w głowie miała Dawida, potem sparowała się z Markiem, żeby on też ją wybrał w razie czego, a nie Camillę, a teraz nowy dzień i wybiera Ciebie. Twoją stronę rozumiem ale jej... kupy-du*y się to nie trzyma.

Magda próbowała porozumieć się z Moniką i nie chciała by miała jej za złe. Koleżanka jednak była zażenowana i postanowiła nie odpuszczać. Wygląda jednak na to, że Grzegorz i Magda nie zamierzają się przejmować zamieszaniem, jakie wywołali i... poszli na całość! W zwiastunie nowego odcinka widać, że są ze sobą naprawdę blisko. Gorące pocałunki i przytulanie to dopiero początek. Czy już doszło pomiędzy nimi do czegoś więcej?

- Czuję energię, ten taki wspólny vibe, jak się na nią patrzę, to się cały czas uśmiecham - mówił rozentuzjazmowany Grzegorz.

- Z Grzesiem się bardzo zbliżyliśmy do siebie - nie zaprzeczała Magda.

