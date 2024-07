Grzegorz i Magda z "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie przejmują się tym, co pomyślą ludzie tylko w 100% dają się ponieść uczuciom. Ich dynamiczna relacja spowodowała niemałe kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie u Marka oraz Moniki, która nie kryje, że jest zażenowana zachowaniem nastoletniej koleżanki z programu. Czy Grzegorzowi i Magdzie udało się przetrwać po programie? W sieci pojawiły się wymowne zdjęcia.

"Hotel Paradse 6": Grzegorz i Magda są parą?

Obecność Magdy w "Hotelu Paradise 6" wywołała już sporo zamieszania. Marek ma jej za złe, że zamieniła go na Grzesia. Takim obrotem sprawy oburzona jest także Monika, która do tej pory tworzyła zgodną parę z Grzegorzem i nie spodziewała się takich roszad. Magda i Grzegorz poszli na całość w "Hotelu Paradise" i niemalże od pierwszego momentu, gdy zdecydowali, że chcą być w parze, nie szczędzili sobie czułości. W programie nie brakowało gorących scen z ich udziałem. Widzowie zobaczyli nawet jak Magda w "Hotelu Paradise" wije się przed Grzegorzem w samej bieliźnie. Jednak czy to uczucie miało szansę przetrwać po powrocie do Polski? Grzegorz z "Hotelu Paradise" opublikował właśnie serię zdjęć z programową partnerką, a na jednym z nich namiętnie się całują:

Piękni, młodzi i szczęśliwi ???????????? Pozdrawiamy Was razem z @madzia.hotelparadise6official przesyłamy dużo uśmiechu i radości ! Pasujemy Waszym zdaniem do siebie ????? Jak myślicie, coś z tego będzie ? ❤️ or ?????

Internauci komentujący na profilu Grzegorza z "Hotelu Paradise", trzymają kciuki za jego związek z Magdą i doceniają, że uczestnicy nie próbują udawać kogoś, kim nie są.

- Pasujecie do siebie robaczki i nie ważne czy to tylko wakacyjna miłość czy nie fajnie się na was patrzy ????

- Myślę, że trafił swój na swego. Obydwoje chcecie tego samego ????

- Tak, fajnie by było jakbyście dali sobie szanse❤️❤️❤️

- W końcu ktoś wyluzował w programie ????❤️ Wszyscy tacy porządni przed kamerami... Pozdrawiamy cieplutko i trzymamy za Was kciuki razem z mężem ✊????

Jednak czy szybko rozwijający się związek Grzegorza i Magdy faktycznie przetrwał po "Hotelu Paradise"? Zdjęcia opublikowane w sieci tylko podgrzewają atmosferę, jednak uczestnicy nie mogą zdradzać, jak faktycznie potoczyły się ich losy po programie aż do emisji finału w TVN7. Myślicie, że któraś z relacji, która rozwinęła się w w 6. edycji do tej pory, ma szansę na przetrwanie?

