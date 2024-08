Nowy, dziewiąty sezon "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Tym razem Klaudia El Dursi gości uczestników w Wietnamie. Przyszedł czas na ujawnienie pierwszych uczestników. Kto tym razem pojawił się w "Hotelu Paradise"? Poznacie Karola i Maję z 9. edycji.

Oto uczestnicy "Hotelu Paradise 9"

"Hotel Paradise 9" wraca do TVN7 już od 26 sierpnia. Emisja odcinków będzie odbywała się od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00. Odcinki będą dostępne także na platformie MAX. Tym razem znowu zmieniają się zasady "Hotelu Paradise". Uczestnicy ponownie będą mieli szansę wrócić do gry po tym, jak zostaną wyeliminowani, jednak to nie będzie zależało od nich samych:

O ich być albo nie być w Hotelu Paradise, zadecyduje pojedynek pomiędzy tymi, którzy w programie pozostali. (...) Udział w pojedynku niesie ze sobą nieodwracalne skutki - ktoś wróci, ale ktoś inny będzie musiał odejść. - czytamy w informacji prasowej.

Dodatkowo dowiadujemy się, że uczestnicy pierwszy raz w historii nie będą mieli wpływu na to, kim będą ich pierwsi partnerzy. Czy uczestnicy nie będą bali się ryzykować? O tym przekonamy się już za miesiąc, a teraz poznajmy pierwszych uczestników "Hotelu Paradise 9".

mat. prasowe Hotel Paradise

Kim jest Karol z "Hotelu Paradise 9"

Karol z "Hotelu Paradise 9" ma 24 lata i pochodzi z Legionowa. Jest absolwentem AWF, prowadzi klub sportowy i uczy dzieci akrobatyki.

Pasjonuje się sportami walki, a jego najnowszą zajawką jest wakebording. Po godzinach pochłania książki. - czytamy w informacji prasowej.

Karol z "Hotelu Parasise" sam o sobie mówi, że jest "uzależniony od adrenaliny i mocnych wrażeń. Niezwykle towarzyski, choć ostatnio rzadziej imprezuje. Kiedy już rusza w miasto, idzie na całość".

mówi, że jest lowelasem. Chociaż ostatnio stał się bardziej wybredny. Był w 2 poważnych związkach, ale teraz stawia na siebie. Chce poznawać świat i spróbować wszystkiego. Podobają mu się dziewczyny o latynoskim typie urody.

mat. prasowe Hotel Paradise

Kim jest Maja z "Hotelu Paradise 9"

Maja z "Hotelu Paradise 9" ma 26 lat i pochodzi z Poznania. Jest młodą prawniczką w trakcie aplikacji. Co o niej wiadomo?

Skromna, wrażliwa i nieśmiała, uwielbia być otaczana troską. Zdecydowanie lepiej odnajduje się w towarzystwie mężczyzn. Świadoma swojej atrakcyjności, czasem to wykorzystuje. (...) Wciąż poszukuje sensu życia i swojego miejsca na świecie. Relaksuje się ćwicząc jogę lub przemierzając kilometry na rowerze. Była już w 3 związkach, a ostatni rozpadł się, bo jej partner nie był gotowy na założenie rodziny. Teraz marzy o prawdziwej miłości. Podobają jej się blondyni o niebieskich oczach.

