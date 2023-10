Choć wszystko wskazywało na to, że w "Hotelu Paradise 6" już powstały pary, które nic nie rozłączy, czas ponownie pokazał nam, że nigdy nie wolno mówić nigdy. Do tej pory o swoje miejsce w programie bała się jedynie Carma, nieoczekiwanie przed Rajskim Rozdaniem nastroje nagle się zmieniły. Roztrzęsiona Hania nie była w stanie powstrzymać łez, a z jej ust padły bardzo mocne słowa. To koniec najmocniejszej pary w szóstej edycji "Hotelu Paradise"? Kto odpadł z programu?

"Hotel Paradise 6": Hania zalała się łzami i nie chce być już Mikim!

W ostatnim czasie z "Hotelu Paradise 6" został wyrzucony Adam, i to tuż przed Rajskim Rozdaniem. Miejsce uczestnika zajął nowy przystojniak - Marek, na którego już czekała kolejna poważna decyzja. W dniu Rajskiego Rozdania Carma i Magda nie mogły być pewne swojej pozycji i obie dziewczyny pokładały swoje nadzieje w Marku, z tym, że Magda dostała szansę od Raju i wiele zależało również od tego, co znajdzie w tajemniczej skrzynce. Wszystko wygląda jednak na to, że ostatecznie na Rajskim Rozdaniu o wiele bardziej niż immunitet, czy zablokowanie pary, może namieszać Hania. Po Rajskiej Wyroczni dziewczyna dosłownie zalała się łzami! A Mikołaj? Cóż, lepiej niech szuka nowej partnerki... O co tym razem poszło w najbardziej burzliwej parze szóstej edycji "Hotelu Paradise"?

Jak się okazuje, całe zamieszanie spowodowała odpowiedź Rajskiej Wyroczni. Kiedy Hania zapytała, czy Mikołaj w ostatnim czasie mówił, że chce zmienić parę, usłyszała zaskakującą, twierdzącą odpowiedź. Przypominamy - przed ostatnimi roszadami w "Hotelu Paradise" i po jednej z ostatnich kłótni z Hanią, Mikołaj rozmawiał z Adamem, by ten poszedł do Magdy, a on sparuje się z Carmą, ponieważ ma już dość swojej obecnej partnerki. I choć ostatecznie chłopaki nie wcielili tego planu w życie, niektórych słów nie da się cofnąć. Po powrocie do hotelu Hania zalała się łzami i stwierdziła, że to ona dziś pożegna się z programem.

- Trochę się poczułam, jakbym dostała w twarz od kogoś - skomentowała. - Ja po prostu mu nie wierze już. Teoretycznie Miki mówił mi, że jestem bezpieczna, że nie żałuje, że chce być w parze ze mną, a jednak... - zdradziła w rozmowie z Angeliką.

Po czasie Hania stwierdziła, że nie ma o czym rozmawiać z Mikim i że wszystko jest okay, a kiedy już wydawało się, że atmosfera na chwilę ostygła, nieoczekiwanie wybuchła prawdziwa awantura.

Awantura w "Hotelu Paradise": Kto odpadł podczas Rajskiego Rozdania?

Po rozmowie z Mikołajem Hania postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i stwierdziła, że nie chce być już w parze z chłopakiem.

- Mam dosyć robienia ze mnie krzykaczki i psychopatki. Tu już nie chodzi o to, co było na Wyroczni. Ja już mam dosyć - stwierdziła.

Przez chwilę nawet żartowała, że podejdzie do Marka, a Miki dolał tylko oliwy do ognia rozmawiając z Carmą. Kiedy Hania usłyszała, jak mówi do drugiej uczestniczki "chodź", dając znak, żeby stanąć za jego plecami podczas Rajskiego Rozdania, upewniła Mikiego, że tego wieczoru nie wrócą razem do sypialni

- Nie chce wchodzić w tydzień z takim nastawieniem - stwierdził Mikołaj. - Nie, nie, spokojnie. Nie wejdziesz ze mną w ten tydzień, my dzisiaj się żegnamy - odpowiedziała.

Jak zatem potoczyło się Rajskie Rozdanie? Kiedy Klaudia El Dursi poprosiła Magdę o otworzenie skrzynki okazało się, że uczestniczka wylosowała Immunitet! Tym samym pewna swojego dalszego udziału w show dziewczyna postanowiła wybrać... Marka!

Jako kolejna decyzję musiała podjąć Angelika, która postanowiła podejść do Davida. Monika, bez zaskoczenia wybrała Grzegorza, a Anastazja - bez ryzyka - zdecydowała się podejść do Dawida. Wszystko zatem musiało się rozegrać pomiędzy Hanią i Camillą - obydwie dziewczyny podeszły bowiem do Mikołaja! Biorąc pod uwagę wcześniejszą kłótnię Hani i Mikołaja, wszystko się mogło zdarzyć. Mikołaj jednak zdecydował się wybrać Hanię i tym samym to Camilla odpadła z programu!

Mikołaj jednak szybko pożałował swojej decyzji. Tuż po Rajskim Rozdaniu znowu doszło do wymiany zdań pomiędzy nim, a jego partnerką.

- To jest ciężka sytuacja. Myślałem, że to będzie inaczej wyglądało. Na ten moment mogę powiedzieć, że wolałbym wybrać Carmę - powiedział przed kamerami Mikołaj.

