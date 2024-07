Grzegorz i Magda popłakali się w "Hotelu Paradise 6". Monika i Marek jako Miss i Mister Hotelu Paradise otrzymali możliwość wytypowania dwóch osób, które według nich nie mają przyszłości w programie. Po wstępnych rozmowach ze wszystkimi mieszkańcami, wybrali Grzegorza i Magdę. W wyniku głosowania ukochana Grzesia musiała opuścić "Hotel Paradise":

To jest po prostu bezczelne - powiedział.

Zobaczcie, co wydarzyło się w "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise": Magda opuszcza program

Monika i Marek wygrali wybory Miss i Mistera "Hotelu Paradise" a ich nagrodą było wytypowanie dwóch osób, które według nich nie mają przyszłości w programie. "Pandora" im wiele ułatwiła, ponieważ Magda i Grzegorz sami powiedzieli wprost, że raczej nie będą szukać niczego ponad swoją relację w show. Uczestnicy wówczas jeszcze nie wiedzieli jakie będą konsekwencje ich wyboru. Wskazali Grzegorza i Magdę, po czym okazało się, że to właśnie jedno z nich będzie musiało spakować walizki jeszcze tego samego dnia, tuż przed "rajskim rozdaniem". W wyniku głosowania to Magda została wytypowana do opuszczenia show. Magda popłakała się po decyzji kolegów:

Jest mi przykro, bo zbudowaliśmy, coś bardzo fajnego, z Grzesiem i byliśmy tutaj konkurencją dla wszystkich. Przykro, że nie możemy tego dalej tutaj budować. Na pewno będzie najciężej opuścić Grzesia. Będę bardzo tęsknić. Za wami też, bo się zżyłam już z każdym tutaj. Mimo, że może nie jestem tu długi czas to naprawdę przeżywałam to wszystko razem z wami i nie uważam, żebym odłączała się od grupy, starałam się skupina nim [Grzegorzu - przyp. red.]. Jest to bardzo trudne.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Grzegorzowi trudno było patrzeć na łzy Magdy. On również popłakał się przed kamerami. Tuż po ogłoszeniu werdyktu, pobiegł za ukochaną:

To jest po prostu bezczelne wiesz. Tak się ku*wa nie robi po prostu.

Magda nie ukrywała zdziwienia postawą uczestników "Hotelu Paradise":

Ja nigdy nie słyszałam żadnego "ale" odnośnie naszych relacji.

Wtrącił się również Grzegorz:

Ogólnie z każdym, z kim rozmawiałem to każdy powiedział, że ten program polega na tym, by budować fajną, szczerą relację (...) Teraz mnie by osobiście zjadły wyrzuty sumienia, że wybrałem najsilniejszą relację. Ja nie mam do nikogo pretensji.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Marek postanowił przedstawić swoją perspektywę związaną z wytypowaniem Grzegorza i Magdy, jako osób, które nie mają przyszłości w "Hotelu Paradise":

- Jesteśmy grupą i widocznie nie byliście najsilniejsza parą, skoro tak się stało jak się stało. To nie jest zielona szkoła, że siedzi się po pokojach i nie integruje się z innymi. Tu polegamy na relacjach miedzy wszystkimi, a to nie jest tak, że nas nie ma, że budzimy się zjeść i zapalić papierosa.

- Kto siedział ten siedział w pokojach i to byliście wy poniekąd - odgryzła się Magda.

Grzegorz żegnając się z Magdą przed bramą "Hotelu Paradise" powiedział:

Czekaj na mnie do jutra.

Nie ukrywał, że jest zawiedziony tym, co wydarzyło się w programie:

Jest mi bardzo przykro, jestem bardzo zdenerwowany na sytuację, że ktoś wybrał nas jako osoby nie wnoszące nic do hotelu. Sory bardzo ale zauważyli, że jesteśmy najsilniejszym ogniwem i konkurencją, i co trzeba zrobić? Zdusić to w zarodku.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Ostatecznie Grzegorz zdecydował, że nie będzie się poddawał podczas "rajskiego rozdania" i zrobi wszystko by przetrwać najbliższy wieczór eliminacyjny, by móc czekać na ewentualny powrót Magdy do programu:

Jestem bardzo przygnębiony ale też wiem, po co tu przyjechałem. Wywieszenie białej flagi byłoby równoznaczne z tym, że dałem du*y. Przeszło mi przez głowę, żeby położyć rękę i odpaść z ręki Angeliki ale nie, nie zrobię tego, bo chce walczyć.

Grzegorz i Magda poszli na całość w "Hotelu Paradise", czym uczestnik pochwalił się tuż po odpadnięciu partnerki z programu. Ich relacja była bardzo krótka jednak intensywna. Widzowie ostro komentowali fragmenty programu, podczas których nastoletnia Magda wiła się przed Grzegorzem w "Hotelu Paradise" w samej bieliźnie. Myślicie, że ta relacja przetrwała po programie?

Mat. prasowe Hotel Paradise