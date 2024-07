W "Hotelu Paradise" uczestnicy niczego nie mogą być pewni, a każdy nowy dzień może przynieść roszady w parach. Kiedy Marek nie zdążył jeszcze odetchnąć po "rajskim rozdaniu", okazało się, że Magda planuje porzucić go i stworzyć parę z Grzegorzem. Marek nie zamierzał kryć się z tym, co myśli, a o koleżance z programu nie miał najlepszego zdania:

Dla mnie to jest towar z półki sklepowej, który możesz sobie wziąć i tyle.

Ostrymi słowami Marka zszokowany był nawet lektor z "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise 6": Marek ostro o zachowaniu Magdy

W "Hotelu Paradise 6" pojawiły się dwie nowe uczestniczki Klaudia Mural i Ola Madej. Jako singielki miały okazję zrobić przeparowanie, łącząc m. in. Magdę z Grzegorzem. Co ciekawe, tych dwoje chwilę wcześniej umówiło się by spróbować zbudować między sobą coś więcej. Po ostatnim "rajskim rozdaniu" w "Hotelu Paradise" Grzegorz tworzył parę z Moniką, a Magda z Markiem.

Jeśli chodzi o relację z Markiem, ja nie potrafię dać z siebie wszystkiego. Ja lubię pewnych siebie chłopaków. Dawid, twój Grzesiek... ale jak coś on mówi do mnie, to ja mówię trzy razy głośniej niż on, wiesz o co chodzi? - mówiła Magda w rozmowie z Moniką dzień przed rozmową z Grzegorzem.

Monika była pewna, że Magda będzie próbowała stworzyć relację z Dawidem. Co więcej, Magda odbyła rozmowę z Dawidem, w którym podjęli temat ewentualnego przeparowania. Powiedziała mu, że widzi jego zaangażowanie i myśli o stworzeniu z nim pary, nie chce jednak by Anastazja została na lodzie. Partnerka Dawida dała mu jednak wolną rękę podkreślając, że i tak nie da mu niczego więcej niż tylko przyjaźni. Jeżeli mu zależy na budowaniu relacji romantycznej, daje temu zielone światło. Plany Dawida jednak szybko zostały przekreślone przez Grzegorza i jego pakt z Magdą. Uczestnicy nie zamierzali się kryć ze swoimi uczuciami, a po tym, gdy inni zobaczyli ich flirtujących w basenie, Mikołaj powiedział do Marka:

- Chyba masz lipę stary.

- Nie, no przecież mamy dwie singielki

Chociaż początkowo Marek wydawał się być obojętny na decyzję Magdy, trudno mu było ukryć swoje zirytowanie. Miał jednak pretensje jedynie do Magdy, Grzegorza tłumacząc "męską rozmową", podczas której przybili sobie piątki.

- Już wcześniej złapaliśmy fajny kontakt z Magdą, zanim ty byłeś - zaczął Grzegorz.

- To widać, że ona nie jest za mną.

- Pomyślałem, żebyśmy się zamienili parami. Rozmawiałem z Madzią na górze, a ona mi powiedziała, że nie chciałabym zostawiać Marka i chciałabym przegadać.

- No i gadamy. Poza tym tu weszły nowe dziewczyny i ja już złapałem z nimi kontakt. Musiałbyś porozmawiać z Moniką. Dobrze, że pogadaliśmy, między chłopami to jest zajebiste, że my się potrafimy dogadać i zbić pionę.

Marek podkreślił jednak:

Jestem zły na Magdę, bo nie okazała żadnych wartości. Kłamała, dużo grała.

Marek miał pretensje do Magdy, że dystansowała się od niego już po "rajskim rozdaniu", a dzisiejsza sytuacja z Grzegorzem dała mu do zrozumienia, że nie myślała o nim poważnie ani przez chwilę. Magda tłumaczyła, że chciała z nim budować relację, ale przez to, że brakowało jej pewnych rzeczy, się po prostu dystansowała.

Ja z Grześkiem sobie zbiłem piątkę, tak jak po męsku, jak kumple sobie oddają coś i tyle - powiedział jej prosto w oczy.

Marek z "Hotelu Paradise" nie ukrywał swojej irytacji zachowaniem Magdy, w efekcie czego zostawiła go dla Grześka:

Aktualnie ja w tych czasach kieruje się wartościami i zauważyłem, że dużo większymi niż kobiety. Mam szacunek i do siebie i myślę nad tym co robię. Ale to dało mi wiele do myślenia.

W rozmowie z częścią uczestników wyjaśnił, co leży mu na sercu, nie przebierając w słowach:

To nie chodzi o zazdrość, o lojalność. Ja lubię ludzi z zasadami, z charakterem, którzy się kierują czymś w życiu. Tak samo jak rozmawiałem, z Grześkiem, tak samo z wami, tak samo powiedziałem to Magdzie, że ja w życiu kieruje się wartościami i im więcej ktoś ma kogoś w rękach to tym bardziej traci wartość. Dla mnie to jest towar z półki sklepowej, który możesz sobie wziąć i tyle. (...) Złem wcielonym jest ona tutaj, bo ja nie chcę tworzyć relacji z pierwszą lepszą osobą, bo po co.

Czy Marek zbyt mocną szczerością narazi się widzom? W zwiastunie nowego odcinka "Hotelu Paradise" bezpośrednio zadał pytanie Oli podczas randki:

Powiedz mi, bo ty chyba szybko łapiesz wodę, np. w okres.

Mina uczestniczki mówiła sama za siebie. Marek przesadził?

