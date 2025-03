Samanti to zdecydowanie jedna z najbardziej przebojowych i barwnych uczestniczek w historii "Hotelu Paradise". Amanda Gorońska znana jako Samanti wzięła udział w dziesiątej edycji randkowego show jednak kilka dni temu musiała pożegnać się z "HP". Fani programu mogą teraz śledzić jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie chętnie opowiada, co dziś u niej słychać. Ostatnio Samanti zdradziła, że od czasu pobytu na Filipinach, gdzie zamieszkali uczestnicy dziesiątej edycji, mocno schudła.

Samanti odpadła z "Hotelu Paradise"

Gdy Samanti weszła do "Hotelu Paradise" od razu zyskała sympatię widzów i pozostałych uczestników. To właśnie ona stworzyła pierwszą parę jednopłciową w "Hotelu Paradise". Niestety, tuż przed ostatnim Rajskim Rozdaniem w wyniku nieporozumienia cała grupa wściekła się na nią i wszyscy postanowili się jej pozbyć z programu. Samanti zabrała głos po wyrzuceniu z "Hotelu Paradise" i nie ukrywała żalu do Natalii, która gorzko mówiła o niej za jej plecami.

Samanti z "Hotelu Paradise" zdradziła, ile schudła

Samanti odpadła z "Hotelu Paradise", ale fani maja nadzieję, że jeszcze wróci do programu. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków randkowego show Telewizyjnej Siódemki. Teraz fani mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama. Samanti na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie komentuje wydarzenia z programu i mówi o swoim życiu. Ostatnio ktoś zapytał ją, ile waży, a wtedy Samanti zdradziła, że od momentu wejścia do "Hotelu Paradise" sporo schudła.

Teraz ważę z 52 kilo, a w programie ważyłam, uwaga, 66 kilo, może nawet więcej. Schudłam podczas programu 7 kilo bo tam bardzo dobrze nas odżywiali, tam mieliśmy zdrowe jedzenie, posiłki też były regularne. Po programie jeszcze trzymałam się diety i schudłam trochę więcej zdradziła podczas relacji na InstaStories.

Jak dziś prezentuje się Samanti? Tylko spójrzcie na jej najnowsze zdjęcie! Była uczestniczka dziesiątej edycji "Hotelu Paradise" zachwyca świetną figurą.

Instagram samanti.hotelparadise10

Karolina i Wiktor z "Hotelu Paradise" przeprosili Samanti

Tuż po tym, jak Samanti odpadła z programu w sieci zawrzało. Internauci ostro ocenili zachowanie pozostałych uczestników, którzy okropnie odzywali się do Samanti lub obgadywali ją za jej plecami. Niektórzy uczestnicy zrozumieli swój błąd i postanowili publicznie się do tego przyznać. Karolina i Wiktor z "Hotelu Paradise" wstydzili się za swoje zachowanie i wydali oświadczenia w mediach społecznościowych.

(...) Moje słowa skierowane do Samanti były niewłaściwe i czuję ogromny wstyd za to, co mieliście okazję zobaczyć - i tak, również jestem zniesmaczony napisał Wiktor.

Żałujecie, że Samanti zniknęła z "Hotelu Paradise"?

