Uczestnicy "Hotelu Paradise" podczas testu wiedzy popisali się, ale nie wiedzą, a jej brakiem! Na rajskiej wyspie tym razem nie brali udziału w zadaniach, ale musieli się wykazać, odpowiadając na pytania z wiedzy ogólnej. Szybko okazało się, że pozornie proste pytania zupełnie ich przerosły i o ile wiedzieli co to jest taniec high heels, czy kim jest Lewis Hamilton, to z pytaniami z wiedzy podstawowej sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Zaskoczenie nie kryła nawet Klaudia El Dursi... Wystarczy spojrzeć na jej miny! Trudno mi uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę.

Chrzest Polski w 1997 roku, a hemoglobinę produkują drzewa. Nie mogę uwierzyć, że uczestnicy "Hotelu Paradise" to powiedzieli

Kolejna edycja "Hotelu Paradise" powoli dobiega końca, a wielki finał 9. edycji odbędzie się 30 października 2024 roku. W oczekiwaniu na ten dzień produkcja zapewnia uczestnikom rozrywki i tym razem mieli okazję zabłysnąć swoją wiedzą. Niestety szybko okazało się, że odpowiedzi uczestników "Hotelu Paradise" są nie tylko niepoprawne, ale mają też niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Ogromny problem uczestnikom przysporzyła odpowiedź na pytanie: co to jest hemoglobina? Niektórzy podejrzewali, że ma coś wspólnego z glebą, być może jest jej składnikiem, a kolejny uczestnik dodał, że to zapewne "coś w powietrzu". O odpowiedź pokusił się też Mateusz i pewny siebie powiedział:

Drzewa produkują hemoglobinę. (...) Substancja. Jaka substancja? No naturalna... Wytwarzana przez rośliny powiedział z przekonaniem Mateusz.

W teście nie zabrakło też pytań z dziedziny literatury. Kiedy Klaudia El Dursi zapytała: "Kto napisał "Balladynę"? - większość uczestników znała poprawna odpowiedź, ale pojawiły się też sugestie, że chodzi o Fredrę lub Gombrowicza. Na ten ostatni pomysł wpadli Ola i Kuba.

To jeszcze nie koniec rewelacji, jakie uczestnicy "Hotelu Paradise" zapewnili widzom. Kiedy Klaudia El Dursi poprosiła o dokończenie powiedzenia, niektórzy byli w szoku i padły różne określenia, ale nikt nie wspominał o wydrze.

Dokończ powiedzenie: 'Ni pies, ni...' - powiedziała prowadząca.

To nie wszystko! Uczestnicy nie poradzili sobie z odpowiedzią na pytanie: czym jest Paź królowej?, ale najwięcej emocji wywołał fakt, że nie znali daty chrztu Polski.

1300 - zaproponował Igor, a kolejna osoba dodała: 1997

Takich emocji w programie nie było już dawno! Jak wiadomo, w każdej edycji padają pytania z wiedzy ogólnej, a uczestnicy nie zawsze radzą sobie z nimi zbyt dobrze, ale mam wrażenie, że tym razem przebili wszystko. Uwagę zwraca również fakt, że nie chodzi o jedną czy dwie osoby, które nie poradziły sobie z pytaniami, ale wszystkich uczestników, których poziom wiedzy był wręcz porażający. Nawet prowadząca nie dowierzała w to, co słyszy, o czym doskonale świadczą miny, jakie zaprezentowała przed kamerami.

Internauci są zażenowani tak niskim poziomem wiedzy uczestników "Hotelu Paradise" i nie zostawiają na nich suchej nitki.

Wstyd

Właśnie obejrzałam ten test. No dramat

Chrzest polski.... Nie wiedzieć? Nie wierzę!!!

Draaaaamat do potęgi. Czy Oni żyją w tym Świecie???? Do podstawówki chociaż chodzili???

