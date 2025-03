Pary jednopłciowe w "Hotelu Paradise". Widzowie grzmią: "Przekombinowane"Edyta Zając, nowa prowadząca 10. edycji "Hotelu Paradise", była zaskoczona intensywnością wydarzeń od samego początku programu. Nie spodziewała się jednego. Sprawdźcie.

Edyta Zając podjęła się nowego dla siebie zadania. Została prowadzącą dwóch najnowszych sezonów "Hotelu Paradise". Niegdyś była prowadzącą innego reality show, jednak okazuje się, że pewne rzeczy w "Hotelu" bardzo ją zaskoczyły i były całkowicie nowe. Edyta Zając opowiedziała o wszystkim przed naszą kamerą.

Zaskoczyła mnie na pewno intensywność. Oczywiście nie leciałam tam na wakacje, ale naprawdę sporo było czasu zdjęciowego. I to ile razy musiałam się przebierać, zmieniać fryzurę, ile stylizacji było potrzebne na miejscu. To na pewno było dla mnie zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym! Jednak z większością ekipy znałam się już wcześniej(...) więc cudownie było zobaczyć tych ludzi, z którymi prywatnie te z się lubię, więc dla mnie to była bardziej przyjemność, a nie praca!

- wyjawiła.