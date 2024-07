Magda z "Hotelu Paradise 6" zaskoczyła fanów kontrowersyjnego show, a wszystko za sprawą zdjęcia, które opublikowała w swoich mediach społecznościowych. Blond piękność, które niedawno dołączyła do rajskiej ekipy, to prawdziwy kameleon - wystarczy spojrzeć, jak wyglądała w czarnych włosach. Na fotce, którą podzieliła się z obserwatorami, Magda nie przypomina samej siebie.

Blond czy czarne? - zapytała internautów.

Tę metamorfozę wręcz trzeba zobaczyć!

Metamorfoza Magdy z "Hotelu Paradise 6". Uczestniczka pokazała jak wygląda w czarnych włosach

Kiedy Magda dołączyła do szóstej edycji "Hotelu Paradise" wywołała prawdziwe poruszenie - nie tylko wśród uczestników, ale również wśród widzów show. Panowie nie ukrywali, że uśmiech, oczy, głos oraz zgrabna figura nowej mieszkanki raju zrobiły na nich wrażenie, a Magda sama przyznała, że często słyszy komplementy, a podryw to zdecydowanie jej mocna strona. Trudno zaprzeczyć, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech Magdy z "Hotelu Paradise 6" są jej długie, blond włosy. Wyobrażacie sobie ją w innej fryzurze? Jeżeli nie, koniecznie musicie zobaczyć jej zdjęcie w czarnych włosach!

Magda z szóstej edycji "Hotelu Paradise" prężnie działa również na Instagramie. Dziewczyna co chwila raczy swoich obserwatorów nowymi zdjęciami, na których eksponuje swoją urodę i zabójczą sylwetkę. Jednak jak się okazuje, uczestniczka nie zawsze wyglądała tak, jak w popularnym show TVN7. W czarnych włosach Magda jest nie do poznania! Co sądzicie o Magdzie z "Hotelu Paradise 6" w takim wydaniu?

