Hania i Mikołaj od pierwszego odcinka 6. edycji "Hotelu Paradise" mieli się ku sobie. Niestety, wraz z kolejnymi odcinkami, napięcie między nimi wzrastało, a dziewczyna nie szczędziła telewizyjnemu partnerowi kąśliwych uwag, a nawet wyzwisk. I gdy zdawać by się mogło, że "tostowa afera" i najnowsza Rajska Wyrocznia sprawią, że Hania na dobre zapomni o Mikołaju, ta po wykrzyczeniu mu, że "to koniec" ich relacji i tak wybrała chłopaka na Rajskim Rozdaniu. Skąd taka decyzja? Teraz się tłumaczy.

"Hotel Paradise 6": Hania tłumaczy się z ostatniego Rajskiego Rozdania. Dlaczego wybrała Mikołaja?

Choć na początku sprzeczki pomiędzy Hanią, a Mikołajem z "Hotelu Paradise" były uznawane przez widzów miłosnego show za przejaw niewinnego flirtu, to afera o zjedzenie przez chłopaka tostowego chleba, przelała czarę goryczy. Zmieszany z błotem przystojniak nie krył rozczarowania zachowaniem swojej partnerki, mówiąc wprost, że nie wyobraża sobie dalszej relacji z Hanią. Gdy emocje nieco opadły przyszedł czas na Rajską Wyrocznię, podczas której dziewczyna dowiedziała się o planach Mikołaja względem zmiany partnerki.

- Mam dosyć robienia ze mnie krzykaczki i psychopatki. Tu już nie chodzi o to, co było na Wyroczni. Ja już mam dosyć - mówiła rozwścieczona Hania. - Nie chce wchodzić w tydzień z takim nastawieniem - stwierdził Mikołaj. - Nie, nie, spokojnie. Nie wejdziesz ze mną w ten tydzień, my dzisiaj się żegnamy - odpowiedziała.

Pomimo zapewnień, Hania jednak podeszła do chłopaka podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, a Mikołaj postanowił, że "Hotel Paradise" opuści Camilla, czego bardzo szybko pożałował. Taki obrót spraw sprawił, że w sieci zawrzało, a fani miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki wciąż zadają sobie pytanie, dlaczego Hania postawiła właśnie na Mikołaja.

- Co do mojej decyzji o podejściu do Mikołaja, stwierdziłam, że chcę odpaść z jego ręki, byłam pewna, że to ja opuszczę Hotel - napisała na Instagramie Hania z "Hotelu Paradise".

Hania z "Hotelu Paradise" odniosła się także do kąśliwych komentarzy, a także prywatnych wiadomości, jakie spływają do niej po karczemnej awanturze z Mikołajem.

- Moja skrzynka jest pełna wiadomości, na szczęście większość, to cudowne osoby, które mnie wspierają, ale są też kobiety, które piszą mi naprawdę okropne rzeczy. Kobiety które jak wejdę na ich profil mają zdjęcia swoich malutkich dzieci, a w wiadomościach prywatnych życzą osobie, której w ogóle nie znają wszystkiego co najgorsze - pisze Hania.

Dziewczyna jednocześnie podkreśla, że nie ma zamiaru odpowiadać na hejt. Zaznacza też, że to, co widzowie oglądają w telewizji jest jedynie fragmentem tego, co działo się w rajskim hotelu.

- JA NA HEJT NIE ZWRACAM UWAGI , ALE SĄ OSOBY, KTÓRE PRZEZ TAKICH ZACOFANYCH LUDZI, NIE POTRAFIĄ SIĘ POZBIERAĆ ! Czas ochłonąć i mieć w sobie trochę więcej życzliwości do drugiego człowieka. To jest program w telewizji !!! Wielu z was o tym zapomina !

Myślicie, że relacje między Hanią, a Mikołajem się poprawią, a może to już definitywny koniec ich hotelowego "związku"? Warto podkreślić, że w "Hotelu Paradise" właśnie pojawiły się dwie nowe piękności, które nieźle zawróciły w głowach uczestników.

