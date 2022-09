"Hotel Paradise 6": Widzowie oburzeni zachowaniem Hani względem Mikołaja. "Paskudny charakter"

Hania swoje pierwsze chwile w " Hotelu Paradise " zaczęła od ostrej wymiany zdań z Anią . Kiedy chciała rozpakować się w pokoju, który miała dzielić z Ivanem usłyszała od uczestniczki: Nie rozpakowuj się tam, bo ja tam wrócę niedługo. Rudowłosa artystka ostro zareagowała i stwierdziła, że nie pozwoli na takie zachowanie wobec siebie. Takie słowa na powitanie wyraźnie ją uraziły. Nie no ja wiem, że wrócisz dziewczynko. Uspokój się, ja nie będę Ci odbierała twojego Ivana. - powiedziała wprost. Uczestnicy szybko zareagowali i postanowili uspokoić sytuację, ale do końca odcinka rozmowy Hanny z pozostałymi uczestnikami nie kleiły się. Co więcej dziewczyny nie czują zagrożenia z jej strony i sądzą, że szybko odpadnie z "Hotelu Paradise". Innego zdania są Internauci! Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Hania już pierwszego dnia narobiła sobie wrogów?! "Nie dam sobie uwłaczać!" Zaskakujące komentarze po pojawieniu się Hani w "Hotelu Paradise"! Fani "Hotelu Paradise" cieszą się, że do programu dołączyła tak silna osobowość jak Hanna. Zdaniem części Internautów w reality-show w końcu pojawią się prawdziwe "dramy", a nowa uczestniczka nie zamierza wchodzić w sojusze z żadną z kobiet i twardo stąpa po ziemi: - Dobrze... Niech podkręca tam atmosferę 😂 W końcu coś się dzieje 😅 - Będą dramy - W końcu dymy! 😂😂😂😂 Już ją lubię - A mnie denerwuje nijaka Ania... Taka ciotka klotka. Hanka ciekawa osobowość Pojawiają się też głosy, że kłótnia między uczestniczkami "Hotelu Padadise" była zupełnie niepotrzebna i Hani brakuje dystansu do siebie. Gdyby potraktowała słowa Ani jako żart nie doszłoby do ostrej wymiany zdań, która zagęściła...