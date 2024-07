Relacja Magdy i Grzegorza w "Hotelu Paradise" zaczęła się sypać jak domek z kart po powrocie uczestniczki do hotelu. Grzegorz był załamany i mocno przeżywał obojętność ze strony programowej partnerki. W programie pojawiły się łzy, a Grzegorzowi trudno było cieszyć się nawet z faktu, że dostał się do finału. Ostatecznie Grzegorz i Magda "Hotelu Paradise 6" nie wygrali. Nie przetrwała również ich relacja. Dlaczego Grzegorz i Magda z "Hotelu Paradise" się rozstali?

Dużo rzeczy, które działy się też po finale "Hotelu" wpłynęło na to, że faktycznie ta relacja nie przetrwała.

O co chodzi?

"Hotel Paradise 6": Grzegorz i Magda rozstali się

Grzegorz i Magda znaleźli się w finałowym składzie "Hotelu Paradise 6", chociaż ostatecznie nie wygrali programu. Ich relacja początkowo rozwijała się w ekspresowym tempie. Uczestnikowi trudno było pogodzić się, gdy w pewnym momencie Magda została wyeliminowana z programu. Po jej powrocie jednak już nie było tak cukierkowo, jak za pierwszym razem. Tuż przed finałem "Hotelu Paradise 6" Grzegorz nawet popłakał się przed Magdę, zarzucając jej, że czuje się, jakby był dla niej jedynie narzędziem, dzięki któremu łatwo dostanie się do finału. Podobne zarzuty mieli jej do zarzucenia uczestnicy podczas ostatniej Pandory. Jak ostatecznie potoczyły się ich relacje? Magda i Grzegorz rozstali się po finale "Hotelu Paradise 6":

To było bardziej do przewidzenia niż moja relacja z Davidem, że to nie przetrwa. Było już to widać w "Hotelu" i dużo rzeczy, które działy się też po finale "Hotelu" wpłynęło na to, że faktycznie ta relacja nie przetrwała - powiedziała Angelika w rozmowie z Party.pl.

Angelika z "Hotelu Paradise 6" również szczerze oceniła zachowanie Magdy po jej powrocie do "Hotelu Paradise":

Oglądając to widziałam, że przy wszystkich się śmieje, a przy Grzesiu od razu przygasała i cały czas coś jej nie pasowało. Nie ważne, co Grzesiu powiedział, czy dawał jej tę antencję czy nie dawał czy się do niej odzywał czy się nie odzywał, ciągle coś nie pasowało.

Angelika z "Hotelu Paradise" przyznała, że Grzegorz mocno przeżywał rozstanie z Magdą:

To mi się wydaje, że Magda pociągnęła też po programie i faktycznie ta relacja nie przetrwała. Czy szkoda czy nie szkoda - nie mi oceniać. Faktycznie Grzesiu był bardzo zaangażowany, Magda po powrocie już nieco mniej tylko szkoda go, bo mocno to przeżywał.

W wywiadzie z Party.pl, Angelika z "Hotelu Paradise" przyznała, że wraz z innymi uczestnikami zastanawiali się na tym, co zaszło pomiędzy Grzegorzem a Magdą, że ich relacja została spisana na straty i mają teorie, że coś mogło wydarzyć się, kiedy byli poza "Hotelem Paradise":

Mocno to analizowaliśmy gdzieś tam w mniejszych grupkach. Może coś się zadziało w momencie ich odpadnięcia, kiedy byli poza bramami hotelu, może w jej życiu prywatnym. Tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, możemy tylko się zastanawiać, a nie chciałabym rzucać moich teorii.

Co jeszcze wiadomo na temat rozstania Grzegorza i Magdy po finale "Hotelu Paradise"? Zobaczcie nasz nowy wywiad z Angeliką.

