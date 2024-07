Czy Halina Mlynkowa musi obawiać się o pracę w The Voice of Poland? Tak można było przeczytać w "Super Expressie". Podobno producent show nie jest zadowolony ze współpracy z wokalistką jako prowadzącą. Co więcej, nie przewiduje z nią przedłużenia kontaktu w tej roli w przyszłych edycjach.

Reklama

Zapytaliśmy Rochstar, firmę produkującą "The Voice of Poland" czy to prawda, że chcieliby zastąpić Halinę Tomkiem Kammelem i Maćkiem Musiałem. Jaką odpowiedź dostaliśmy?

W związku z informacjami zamieszczonymi na portalu Se.pl oraz w gazecie Super Express w dniu 29 września br. w artykule „DRAMAT Halinki Młynkovej. Gwiazda straci głos” Firma Rochstar pragnie zdementować nieprawdziwe treści opublikowane w prasie i Internecie. Wyjaśniamy, co następuje:

Stwierdzenie, że - produkcja nie jest zadowolona z Haliny. Program często jest przemontowywany, a Halinę zastępuje się Maćkiem i Tomkiem - nie jest prawdą.

Sugerowane przez media tego typu informacje nie są adekwatne do poziomu zaangażowania oraz profesjonalizmu Haliny Młynkovej w programie „The Voice of Poland”. (...)Producent Wykonawczy Rochstar niezwykle ceni sobie współpracę z Haliną Młynkovą, podobnie jak TVP2, które to regularnie angażuje artystkę do udziału w największych muzycznych przedsięwzięciach antenowych, począwszy od Sylwestra z Dwójką 2014, poprzez letnie koncerty Lato ZET i Dwójki, aż do obecnej edycji programu The Voice of Poland - czytamy oświadczeniu.

Halina Młynkova w roli nowej prowadzącej 6 edycji programu „The Voice od Poland” doskonale wspiera uczestników oraz potrafi ich zmotywować, a także pomóc w opanowaniu towarzyszącej im tremy przed występem – jej wieloletnie doświadczenie sceniczne jest ogromne i bardzo doceniamy fakt, że potrafi dzielić się nim z uczestnikami - wyjaśnia Magdalena Sibiga, producent „The Voice of Poland”.

Zobacz także: W The Voice of Poland znów popłynęły łzy! Górniak i Sadowska wzruszone występem Piotra WIDEO

Wygląda na to, że Halina jest przez twórców programu bardzo lubiana i raczej nikt nie myśli, żeby ją zwolnić i kimś zastąpić.

A Wam jak podoba się Halina w "The Voice of Poland"?

Zobacz także

Zobacz: Czy Halina Mlynkova powiększy sobie piersi? I pokaże się w „Playboyu”?