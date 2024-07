Ania i Gabriele z "Farmy" będą parą? Takie zwrotu akcji w programie Polsatu nie spodziewał się chyba nikt. Uczestniczka najnowszej edycji produkcji szczerze przyznała, że jest zauroczona przystojnym Włochem. Ania i Gabriele od samego początku świetnie się dogadywali i z każdym dniem widać, że łączy ich coraz bliższa relacja. Fani "Farmy" uważają, że byliby świetną parą.

Chociaż druga edycja "Farmy" wystartowała zaledwie kilka dni temu, to uczestnicy programu od samego początku wywołują ogromne emocje. Już w premierowym odcinku uczestnicy hitu Polsatu mocno zdenerwowali Ilonę Krawczyńską i Marcelinę Zawadzką, które zauważyły, że nowi farmerzy nie przykładają się do pracy na gospodarstwie i nie dbają o zwierzęta. Ogromne emocje nie tylko wśród uczestników, ale również wśród internautów wywołała Natalia "Ruda" z "Farmy", która zdradziła, że jest striptizerką i ma młodszego o 13 lat partnera.

Teraz gorąco zrobiło się wokół Ani, która nie ukrywa, że spodobał się jej kolega z programu.

Natalia "Ruda" zapytała ją wprost, czy się zakochała w Gabriele, a ta nie zaprzeczyła!

No co mam... Nie wiem, takie to wszystko... ja nie wiem, jak mam się zachowywać w tej sytacji, to jest dla mnie...- mówiła uśmiechnięta Ania.