Finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami. Właśnie ekipa uszczupliła się o kolejną osobę. Danka, Patrycja i Ananas musieli stanąć do pojedynku. Ostatecznie to kobiety walczyły w ostatecznym starciu o bezpieczeństwo w programie. Danka mogła odetchnąć z ulgą a Patrycja i Ananas musieli zmierzyć się z decyzją grupy. Patrycja musiała pożegnać się z "Farmą". W sieci burza.

Danka pozbyła się Patrycji z "Farmy"

Na "Farmie" przyszedł czas kolejnego pojedynku. Ananas zdecydował, że jedną z osób będzie Danka. Do niej należał kolejny głos. Farmerzy nie mieli większych wątpliwości, co do tego, że wskaże Patrycję, z którą była najbardziej skonfliktowana.

Tuż przed ostatecznym pojedynkiem między Ananasem, Danką a Patrycją, Danka podarowała konkurentce koronę z gęsich piór. Konkurentka nie miała zamiaru przyjmować tego podarku:

Nic od tej kobiety nie przyjmuje.

Tuż przed zadaniem o być albo nie być, Patrycja wypaliła:

Ja bardzo chętnie dzisiaj wrócę do domu. Tym samym jeśli ona ma tu zostać to dla mnie nie ma tutaj miejsca. Mi się już nie chce po prostu. Także ja podejdę do konkurencji najbardziej uczciwie jak się da, będę walczyła na tyle, na ile będę miała siły.

Danka odpyskowała niemalże natychmiastowo:

Fajnie, że nie masz godności, skoro wszystkim cały czas na Farmie mówisz, że chcesz iść do domu, a jak co do czego dochodzi to nie masz jaj, żeby konsekwentnie spełnić swoje słowa, więc Twoje słowa z Twoich ust nie znaczą nic.

Komentarze po odejściu Patrycji z "Farmy"

Ostatecznym zadaniem okazało się być utrzymanie równowagi na wodzie, na specjalnie przygotowanych słupkach. Jako pierwszy odpadł Ananas. Walka rozgrywała się między Patrycją a Danką, gdzie ostatecznie wygrała ta druga. W głosowaniu uczestników Patrycja nie miała szans. W sieci zawrzało po eliminacjach. Nie wszyscy są zadowoleni z werdyktu:

Mam nadzieję, że następna będzie Danka

Mówcie co chcecie . Szczerość często jest mylona z chamstwem :) super było Pati Cię oglądać!

Inni nie szczędzą krytyki Patrycji :

Nie ma to jak cieszyć się z przegranej, bo wiedziała, że nie ma szans w głosowaniu

Miałaś wywalić Dankę a tu kto kogo wywalił??!!!! Wredne babsko to ujęte dość pieszczotliwie!

Danka kolejny raz miga się od opuszczenia "Farmy"

Danka ma mocną osobowość, a zachowania, które prezentuje na "Farmie" nie każdemu przypadają do gustu. Czy uda jej się utrzymać w show do samego końca? To nie pierwszy raz, kiedy Danka podpada fanom "Farmy", tym razem jednak na planie programu znowu okazała się trudna do pokonania. To już kolejny raz, kiedy w konkurencjach okazuje się mieć dużo szczęścia. Niedawno wygrała konkurencję z Jaśkiem, przez co musiał pożegnać się z programem.

