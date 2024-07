Reality-show "Farma" to program telewizji Polsat, którego uczestnicy walczą o tytuł super farmera i nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Druga odsłona tego formatu ruszyła dokładnie 2. stycznia, a właśnie w programie powitaliśmy dwójkę nowych uczestników. Kim są Shivakumar Shekar oraz Joanna Łukaszczyk?

Reklama

"Farma": Shivakumar Shekar i Joanna Łukaszczyk dołączają do programu

"Farma" prowadzona jest przez uwielbiane przez widzów prezenterki - Marcelinę Zawadzką oraz Ilonę Krawczyńską. Panie śledzą poczynania kilkunastu uczestników, którzy dotąd z wiejskim życiem byli raczej na bakier. Trudy wiejskiego życia, opieka nad zwierzętami i codzienne obowiązki, którym trzeba podołać, prowadzą do wielu nieprzewidzianych sytuacji. Do tego fakt, że uczestnicy werbowani są wśród osób z całkiem odmiennych środowisk, sprawia, że nie może obyć się bez większych bądź mniejszych sensacji. Emocje wśród widzów zawsze budzą także nowi uczestnicy. Właśnie poinformowano, że w obsadzie "Farmy" znajdą się trener jogi Shivakumar Shekar oraz stylistka Joanna Łukaszczyk. Kim są?

Zobacz także: Marina przekazała radosną nowinę! Gwiazda nie ukrywa swojego szczęścia

Na Instagramie programu pojawiły się krótkie notatki na temat nowych uczestników "Farmy". Wiemy, że Joanna to "silna i charakterna kobieta, dla której nie ma rzeczy niemożliwych", która nie lubi fałszu i zawsze mówi to, co myśli, a poza tym kocha zwierzęta, ale jej prawdziwą pasją jest śpiew.

Jeszcze większe zaciekawienie widzów budzi trener jogi - Shivakumar Shekar. Jak ujawniono, mężczyzna pochodzi z Indii, a do Polski sprowadziła go miłość do żony. Poza tym, jest nauczycielem jogi Patanjali oraz ambasadorem jogi śmiechu w Polsce. Prowadzi też spotkania i eventy promujące kulturę Indii.

Zobacz także

Obydwoje uczestników spotkało się z dobrym przyjęciem widzów programu, którzy dali o tym znać na Instagramie.

- Dla mnie super. Gość przynajmniej ma na tyle empatii i zrozumienia, że może w końcu zajmie się należycie zwierzętami na farmie. - Może on ogarnie te zwierzęta. Oby. Chyba że zostanie zjedzony przez klike leni - piszą o udziale Shivakumara Shekara.

Zobacz także: TYLKO U NAS! Julia Wieniawa i Kuba Karaś spotykają się?! "Czule ją obejmował"

Z kolei o nowej uczestniczce internauci piszą, że jest to osoba, która wreszcie ogarnie "bandę leni":

- W końcu!! Ktoś kto ogarnie tą bandę leni. - Kobieta z jajem. Wydaje się konkretna i ogarnięta - W końcu odpowiednia i odpowiedzialna uczestniczka - piszą zachwyceni internauci.

Wygląda na to, że drugi sezon "Farmy" zapowiada się bardzo ciekawie. Przypominamy, że nowe odcinki programu można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20.00 oczywiście w Polsacie.

Reklama

Będziecie śledzić "Farmę"?