Kto poprowadzi piątą edycję "Farmy"? Czy Milena Krawczyńska, która dołączyła do programu w czwartym sezonie, znów będzie jedną ze współprowadzących? Teraz wszystko stało się jasne. Gwiazda Polsatu podczas relacji na InstaStories poruszyła temat budowy nowego domu i nagle zaczęła pisać o kolejnej edycji "Farmy".

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się czwarta edycja "Farmy". W ostatnim odcinku, który był emitowany na żywo ze studia w Warszawie, trójka finalistów walczyła o głosy widzów, którzy musieli zdecydować, kto powinien otrzymać 100 tysięcy złotych i tytuł Super Farmera. W finale zmierzyli się Żaneta, Bandi i Surfer. Ostatecznie najwięcej głosów otrzymał najstarszy uczestnik czwartej edycji - Bronisław Bandyk Bandi wygrał "Farmę", a jego zwycięstwo podzieliło internautów. Tuż po wielkim finale Bandi z "Farmy" skomentował swój sukces.

Podczas finału czwartej edycji "Farmy" oficjalnie poinformowano, że powstanie piąty sezon programu. Fani z pewnością od razu zaczęli się zastanawiać, kto tym razem poprowadzi program. Ze względu na ciążę Marcelina Zawadzka mocno ograniczyła swoją obecność na planie czwartej edycji "Farmy". Jej miejsce zajęła Milena Krawczyńska, siostra Ilony, która prowadzi show od pierwszego sezonu. Czy teraz, kiedy Marcelina urodziła już dziecko Milena Krawczyńska zniknie z "Farmy"? Jest wymowny komentarz!

Milena Krawczyńska podczas relacji na InstaStories odpowiadała fanom na pytania o budowę nowego domu i nagle wspomniała o kolejnej edycji "Farmy". Zdradziła, że będzie na nagraniach piątego sezonu, a to oznacza jedno- dalej będzie prowadzić show Polsatu!

Ogólnie jak widzicie mamy ostatnio bardzo intensywny czas. Od projektu do projektu. Zanim skończymy wykańczanie domu to już zaczniemy nagrania kolejnej edycji Farmy. Ale marzy mi się skończyć nagrania i wrócić do naszego domu

napisała Milena.