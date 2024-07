Kolejny odcinek "Farmy" już za nami. W najnowszej odsłonie hitu Polsatu dowiedzieliśmy się, którzy uczestnicy zmierzyli się w pojedynku i kto wziął udział w eliminacjach. Niestety, z programem musiały pożegnać się aż dwie osoby. Sprawdźcie, co działo się w programie!

Reklama

Pierwszy pojedynek i eliminacje na "Farmie"

Za nami pierwszy tydzień zmagań uczestników drugiej edycji "Farmy". W przedostatnim odcinku programu okazało się, że Gabriele musi wskazać pierwszą osobę do pojedynku. Jak już wiemy, przystojny Włoch wskazał Wioletę, która z kolei musiała wybrać drugą osobę do eliminacji. Wioleta wybrała Natalię "Rudą". Co ciekawe, tuż przed decyzją Wiolety Gabriele miał możliwość przekazania immunitetu Ani, która była Farmerem Tygodnia- nie zrobił tego, co mocno rozczarowało zauroczoną w nim uczestniczkę.

Co mogę powiedzieć? Przykre- mówiła zapłakana Ania.

Pozostali uczestnicy również nie ukrywali zaskoczenia zachowaniem Gabriele.

Zobacz także: "Farma 2": Ania zakochała się w koledze z programu? "Nie wiem, co mam zrobić z tym"

Zobacz także

Wioleta i Natalia "Ruda" stanęły do pojedynku- musiały jak najdłużej utrzymać się nad ziemią opierając się o ściany. Wygrała Natalia, a Wioleta musiała pożenać się z programem. Teraz to Natalia musiała wskazać, kto stanie obok Piotra, który już kilka dni temu przegrał zadanie i wiadomo było, że znajdzie się wśród zagrożonych osób. "Ruda" wskazała Joannę i teraz pozostali uczestnicy musieli wskazać, kto powinien odpaść- Joanna czy Piotr.

Zobacz także: "Farma": Dwójka nowych uczestników dołączyła do programu! Fani zachwyceni

Kogo wybrali uczestnicy "Farmy"? Ekipa wskazała, że to Joanna musi pożegnać się z programem.

Żałujecie, że Joanna i Wioleta pożegnały się z "Farmą"?