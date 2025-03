Wioletta Radzanowska, instruktorka i stylistka rzęs z Gdańska, oraz Michał Sokólski, właściciel firmy budowlanej z Orzysza, spotkali się po raz pierwszy na planie 4. edycji programu "Farma". Oboje szybko znaleźli wspólny język, co zaowocowało bliską współpracą podczas trwania show. Ich relacja opierała się na wzajemnym wsparciu i zaufaniu, co pozwoliło im skutecznie stawiać czoła wyzwaniom programu.

Wiola i Michał od razu zaprzyjaźnili się podczas programu "Farma". Postanowili tworzyć spójny sojusz i przetrwać w programie jak najdłużej. W trakcie programu Wiola i Michał zacieśnili współpracę, tworząc sojusz z Łukaszem "Ananasem". Ich wspólna strategia miała na celu zwiększenie szans na przetrwanie w trudnych warunkach programu. Mimo wielu zawirowań podczas trwania "Farmy" Wiola i Michał wciąż mają ze sobą kontakt. Wiola wyjawiła, że nie dziwi się Michałowi, że na jakiś czas w nią zwątpił!

Ja naprawdę lubię go bardzo! On dla mnie był mega sojusznikiem. Mimo stracenia wiary we mnie i nie mam do niego nawet najmniejszych pretensji! Ja też miałam chwilę zawahania i przestałam ufać Erwinowi(...) ja się nie dziwie, że Michał stracił wiarę we mnie, bo jednak głosowałam inaczej niż oni. Miał prawo, ale ja i tak wiem, że mogliśmy na siebie liczyć!

- powiedziała przed naszą kamerą.