Patrycja z "Farmy" chwilę po odpadnięciu z programu uczestniczyła w live'ie. Wówczas wyjawiła wiele na temat Danki, całego formatu i opowiedziała o swoich emocjach. Nie przebierała w słowach i wyjawiła w końcu całą prawdę!

Patrycja z "Farmy" popłakała się po programie

W ostatnim odcinku popularnego programu "Farma" emocje sięgnęły zenitu! Doszło do zaciętego pojedynku między Danką a Patrycją, który miał zadecydować o ich dalszym losie w programie. Ostatecznie to Danka wyszła z tej rywalizacji zwycięsko, a Patrycja musiała opuścić show po tym jak przegrała w głosowaniu z Ananasem. Fani programu byli świadkami dynamicznej rywalizacji, w której uczestniczki dały z siebie wszystko.

Od razu po werdykcie Patrycja uczestniczyła w live'ie, w którym powiedziała, że prosiła uczestników, aby zagłosowali na jej odejście z show, ponieważ bardzo tęskniła za domem!

Ja mam dziecko. Ja już tak tęskniłam! Ja się pierwszy raz tak rozstałam z dzieckiem(...) ja chciałam iść do domu(...) Ja bardzo chciałam iść do domu(...) dziękuję farmerom, że posłuchali mnie, że ja chce już do domu - mówiła zapłakana Patrycja.

Patrycja komentuje relacje z Danką z "Farmy"

Następnie Patrycja odpowiedziała na pytanie internautów czy naprawdę nie polubiła się z Danką na "Farmie".

W życiu prywatnym też macie takie sytuacje(...) Tutaj w puszce Pandory... Wyobraźcie sobie, że ktoś zamyka Was, że ktoś zamyka Was z osobą, za którą nie przepadacie i zastanówcie się czy to jest takie fajne

Fani zastanawiali się również, dlaczego Patrycja tak niemiło traktowała Dankę. Ich zdaniem było to "chamskie zachowanie". Patrycja miała co do tego odmienne odczucia:

Ja nie byłam chamska, ja starałam się jej unikać. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto komuś głupio nie odpowiedział! - wyznała Patrycja.

Reakcja widzów na odejście Patrycji z "Farmy"

Wynik eliminacji podzielił internautów. Oberwało się nawet Bandiemu, po tym, jak widzowie zaobserwowali, że zagłosował na Patrycje, nie odgrywając się na Ananasie, który przyczynił się do eliminacji z "Farmy" jego syna tydzień wcześniej.

Media społecznościowe aż zawrzały po emisji odcinka, w którym Patrycja odpadła z "Farmy". Opinie były podzielone – jedni uważali, że wynik głosowania był sprawiedliwy:

Na to czekali wszyscy. Powietrze się oczyści na farmie.

Inni jednak nie cieszą się z tego, że Patrycja już nie powalczy o zwycięstwo w programie:

Może i była wredna ale przynajmniej gadała w twarz a nie spiskowała za plecami

Mówcie, co chcecie . Szczerość często jest mylona z chamstwem :) Super było Pati Cię oglądać!

