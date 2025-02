Aleksandra Tomala, uczestniczka popularnego programu "Love Island", nie przypomina już siebie sprzed kilku lat. Jej przemiana wzbudziła ogromne zainteresowanie, a ona sama otwarcie mówi o zmianach, jakie przeszła. Dzięki utracie 12 kilogramów oraz serii zabiegów estetycznych całkowicie zmieniła swój wygląd.

Aleksandra "Ola" Tomala to 29-letnia uczestniczka programów telewizyjnych, pochodząca ze Świdnicy. Zawodowo jest instruktorką jazdy konnej. Popularność zyskała dzięki udziałowi w czwartej oraz siódmej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". W programie dała się poznać jako pewna siebie osoba, która wie, czego chce. Nawet sama Doda stanęła w obronie Oli Tomali, gdy ta była gnębiona przez inne uczestniczki show.

Od 6 stycznia 2025 roku możemy ją oglądać w drugiej edycji programu "Królowa Przetrwania", gdzie wraz z innymi uczestniczkami mierzy się z wyzwaniami w dżungli. Ola jest również aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 90 tysięcy osób. Tomala dzieli się tam zdjęciami z podróży, sesji zdjęciowych oraz życiem prywatnym.

Ola Tomala nie ukrywa, że poprawki urody były dla niej sposobem na pozbycie się kompleksów. Wśród przeprowadzonych zabiegów wymieniła operację nosa, powiększenie ust, wybielanie zębów, makijaż permanentny brwi oraz korekcję oczu. Na starych zdjęciach widać, że była również brunetką. O wszystkich zmianach opowiedziała, gdy była w "Love Island".

Ja dwa lata temu wyglądałam zdecydowanie gorzej i mi we mnie prawie nic nie pasowało. I ja mówię: „Wszystko do wymiany, hurtowo!”. Zrobiłam usta, poszłam na wybielanie zębów, umówiłam się na permanentne brwi, umówiłam się na operację nosa, później ogarnęłam sobie oczy, no i w końcu się cieszę, pozbyłam się kompleksów

– mówiła Ola na wizji.