Nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już zdążył wzbudzić ogromne zainteresowanie widzów. Fani chętnie śledzą losy nowych uczestników eksperymentu, a jednym z bohaterów 10. edycji programu, który od razu wzbudził ich sympatię, jest Damian Włodarczyk. Jak się okazało, mężczyzna przed udziałem w show schudł ponad 30 kilogramów. Na jego instagramowym profilu widnieją jeszcze zdjęcia z czasów sprzed utraty wagi i trzeba przyznać, że aż trudno go na nich rozpoznać. Damian w jednym z odcinków wyjaśnił, co przyczyniło się u niego do tak dużej zmiany w wyglądzie.

Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudł 30 kilogramów

Ostatnio poznaliśmy już wszystkie pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak się okazało, w tym sezonie będziemy śledzić losy Joanny i Kamila, Agaty i Piotra oraz Agnieszki i Damiana. Ostatnia z par szybko podbiła serca widzów - fani twierdzą, że ta dwójka ma naprawdę duże szanse na to, aby ich małżeństwo przetrwało. Czy tak rzeczywiście będzie? O tym przekonamy się oczywiście w kolejnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

screen "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Tymczasem fani uważnie śledzą profile uczestników w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć się ciekawostek na temat nowych bohaterów "ŚOPW". Ostatnio szerokim echem odbiła się metamorfoza Damiana. Jak się okazało, mężczyzna schudł ponad 30 kilogramów. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w jednym z odcinków wyznał, że borykał się z problemami zdrowotnymi, przez które trafił do szpitala. To właśnie przez pobyt w placówce medycznej zrzucił ponad 30 kilogramów.

Do szpitala trafiłem z powodu niskiego poziomu hemoglobiny spowodowanej niską zawartością żelaza, także z niewydolności oddechowej. Myślę, że to się nawarstwiało przez długi czas. W organizmie odkładała się woda. Ja też przez ten pobyt w szpitalu straciłem ponad 30 kg wagi. (...) To był sygnał, żeby zmienić swoje życie - przyznał Damian w 2. odcinku ,,ŚOPW''

fot. mat. pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Na instagramowym profilu Damiana widnieją jeszcze jego zdjęcia z czasów sprzed sporej utraty wagi. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo się zmienił. Najważniejsze jednak, że ze zdrowiem uczestnika "ŚOPW" jest już lepiej i życzymy mu, aby tak było już cały czas!

Instagram/wlodek1061