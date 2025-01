Ania co prawda nie wygrała 1. edycji "Hotel Paradise", ale widzowie ją uwielbiali za jej otwartość i odwagę. Choć w programie nie zbudowała romantycznej relacji, to jednak odpadła dopiero przed finałem. Dziś uczestniczka show bardzo się zmieniła, a fani nie szczędzą jej komplementów pod jej zdjęciami.

Ania z 1. edycji "Hotelu Paradise" przeszła spektakularną metamorfozę

Już niedługo na antenie TVN7 pojawi się 10. edycja "Hotelu Paradise", która da popularność kolejnym uczestnikom. Niektórzy widzowie pamiętają jeszcze gwiazdy pierwszych edycji i chętnie śledzą ich w mediach społecznościowych. Niektórzy z nich zmienili się nie do poznania, a mowa m.in. o Hani z 2. edycji "Hotelu Paradise". Zresztą nie tylko ona przeszła spektakularną metamorfozę - Dominika również jest nie do poznania. Wielu widzów nie zapomniało również o Ani z 1. edycji, która była jedną z najbarwniejszych osób w programie. Uczestniczka show skradła serca widzów swoim sposobem bycia oraz tym, że nigdy nie bała się mówić tego, co myśli. W programie radziła sobie całkiem dobrze i odpadła tuż przed finałem razem z Mattem.

Od tego czasu minęło już 5 lat, a Ania z miłosnego hitu TVN7 jest nie do poznania. Niedługo po emisji programu Ania z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na operacje nosa. Uczestniczka show wyznała wówczas, że jej "kompleks nosa urósł po programie", a operacja nie tylko zmieniła jej wygląd, ale również dodała pewności siebie. Na zdjęciach widać, że uczestniczka show zdecydowała się również na przedłużenie swoich włosów.

Mój kompleks nosa urósł po programie. (...) Operacja nosa zmieniła całą moją twarz na korzyść. Zyskałam pewności siebie. Straciłam największy kompleks, jaki miałam – mówiła Ania jakiś czas temu dla Party.pl.

Fani zachwycają się Anią z 1. edycji "Hotel Paradise"

Pod zdjęciami Ani z "Hotelu Paradise" pojawia się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy zachwycają się tym, jak teraz wygląda. Trudno się z nimi nie zgodzić!

Awww jaka piękna

Cudownie i bosko wyglądasz – czytamy pod zdjęciami Ani.

A wy lubicie śledzić losy byłych uczestników "Hotelu Paradise" w mediach społecznościowych? Tymczasem zobaczcie, jak dziś wygląda Ania z 1. edycji!

