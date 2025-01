Julia z "Love Island" zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą. Okazuje się, że od czasów swojego debiutu w miłosnym show przeszła niemałą metamorfozę.

Warto było – dla zdrowia, lepszego samopoczucia i większej pewności siebie - napisała na Instagramie.

I zaprezentowała efekty.

Metamorfoza Julii Dylwskiej z "Love Island"

Kiedy Julia Dylewska dołączyła do "Love Island", widzowie okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką w historii programu. Wówczas 19-letnia uczestniczka nie narzekała na brak zainteresowania, jednak ostatecznie nie znalazła miłości w programie. Dopiero po latach od udziału w show, okazało się, że zgłosiła się do miłosnego show tuż po rozstaniu z obecnym chłopakiem, a on by jej zrobić na złość zgłosił się do "Hotelu Paradise". W wywiadzie dla Party.pl, chłopak Julii przyznał, że dostał się do formatu ale ostatecznie nie zaproszono go na plan. Po powrocie 19-latki z "Wyspy Miłości" okazało się, że "stara miłość nie rdzewieje" i dali sobie kolejną szansę.

Julia Dylewska od czasów udziału w "Love Island" zmieniła nie tylko swój status i nie jest już singielką ale również przeszła ogromną metamorfozę. W mediach społecznościowych chwaliła się, że udało jej się pozbyć aż 10 kg. Teraz podzieliła się zdjęciami, które pokazują jej metamorfozę i przyznaje:

To nie tylko zmiana na zewnątrz, ale przede wszystkim wewnętrzna metamorfoza. Warto było – dla zdrowia, lepszego samopoczucia i większej pewności siebie. Jeśli myślisz, że nie dasz rady – uwierz mi, dasz! Jak to zrobiłam? Deficyt kaloryczny. Bez siłowni? Bez siłowni.

W komentarzach zdradziła, że korzystała z diety pudełkowej. Już pod koniec 2023 roku, Julia Dylewska chwaliła się procesem swojej metamorfozy. O swojej figurze pisała w następujący sposób:

Minus 7 kg. Teraz jest tak jak lubię, czyli jestem szczupła ale są kształty. Nigdy mi się nie podobała sylwetka no ass i chudziutkie nóżki. Zresztą przy moim wzroście i genetyce to nierealne.

Zachwycają się sylwetką Julii z "Love Island"

Chociaż metamorfoza Julii Dylewskiej robi na wszystkich wrażenie, to nie ukrywają, że w każdej wersji jest piękna:

I tak i tak mega dobrze wyglądasz!

W obu wersjach piękna, ale doskonale Cię rozumiem. Satysfakcja jest gdy wprowadzasz zdrowe nawyki a ciało się wysmukla

Mega zmiana kochanie

Poproszę receptę na tę nieziemska figurę... Pięknie wyglądasz - czytamy w komentarzach.

Mama Julii Dylewskiej też została gwiazdą

"Love Island" to nie jedyny format miłosny, w którym wystąpiła Julia Dylewska. Kiedy jej samej nie udało się znaleźć miłości w programie, postanowiła, że może uda się to jej mamie. Tym sposobem zaciągnęła Annę Dylewską do formatu "Moja mama i twój tata", gdzie dojrzali single mieli szansę na to, by się sparować. Ich relacjom i randkom przyglądały się ich dzieci, nierzadko mając realny wpływ na przebieg programu. Mama Julii Dylewskiej Anna, związała się z Piotrem, z którym utrzymuje przyjacielskie relacje.

