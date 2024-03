Daria to nowa uczestniczka "Love Island", która dopiero co weszła do willi i już wybrała się na randkę z Danielem i Adrianem. Fani, podobnie jak panowie, nie mogli przejść obojętnie obok jej wizerunku. Co ciekawe, wcześniej wyglądała zupełnie inaczej. Jak się zmieniła Daria? Zobaczcie sami!

Tak Daria z "Love Island" wyglądała kiedyś. Trudno ją rozpoznać

Właśnie rozpoczął się nowy sezon uwielbianego przez widzów "Love Island", w którym zdążyliśmy już poznać grono uczestników i uczestniczek. Na koniec drugiego odcinka do islanderów i islanderek dołączyła nowa uczestniczka Daria, która zaprosiła dwóch mężczyzn na randkę, ale nie zdążyła jeszcze poznać wszystkich bohaterów. Fani programu zwracają uwagę na jej wizerunek i padły pierwsze nieprzychylne komentarze w jej kierunku:

Ona ma 26 lat?? Wygląda jak zadbana 40stka

Ona może namieszać w tym programie! - piszą fani.

Okazuje się, że Daria pasjonuje się modą oraz bardzo dba o swojej urodę. Na jej profilu na Instagramie możemy zaobserwować częste metamorfozy w kontekście np. koloru jej włosów. Uczestniczka "Love Island" jeszcze przed programem ochoczo dzieliła się swoimi zdjęciami z fanami. Zobaczcie, jak wyglądała kilka lat temu - na tych ujęciach zdecydowanie widać różnicę w jej urodzie!

9. edycja uwielbianego show "Love Island" rozpoczęła się dwa dni temu, a już wzbudza wiele kontrowersji. Fani bacznie obserwują poczynania Adriana, dla którego wiara gra pierwsze skrzypce przy poznaniu nowej dziewczyny. Ciekawą postacią okazał się również Dan, który pochodzi z Anglii i właśnie wszedł do programu, a już zawrócił w głowach uczestniczek. Teraz do grona nowych islanderów dołączyła Daria. Po randce z Adrianem oraz Danem będzie musiała zdecydować, z kim stworzy parę.

Co ciekawe, jak podaje produkcja show, uczestniczka ma hiszpańskie korzenie, co może być dostrzegalne w jej typie urody. A kogo szuka Daria? Na Instagramie "Love Island" czytamy, że jej marzeniem jest odpowiedzialny mężczyzna:

Ma hiszpańskie korzenie, szuka zaradnego i odpowiedzialnego bruneta - czytamy.

Daria nie jest jedyną uczestniczką "Love Island", która na starych ujęciach nie przypomina siebie. Jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz można zaobserwować u Jagody z 8. edycji show. Podobnie zmieniła się Karolina z "Love Island 8", która niedawno zaszalała z fryzurą. Czy ta edycja obfitować będzie w równie udane przemiany? O tym widzowie przekonają się w kolejnych odcinkach.

