Znamy już finalistów piątej edycji programu "Top Model". Nie znalazły się wśród nich Karolina Gilon oraz Magdalena Stępień-Kolesnikow. Dziewczyny, które od początku wiodły prym i były typowane jako faworytki programu, niestety musiały pożegnać się z show. Czy planują zostać w modelingu na dłużej?

Reklama

Karolina Gilon i Magdalena Stępień-Kolesnikow o planach po "Top Model"

Obie dziewczyny wzięły dziś udział w porannym programie "Dzień dobry TVN", w którym zdradziły, czy planują nadal próbować swoich sił jako modelki po odpadnięciu z programu "Top Model". Karolina Gilon nie ma zamiaru zrezygnować ze swoich marzeń, choć ma świadomość, że to nie być łatwe:

Zdaję sobie sprawę, że nie jestem chodzącym wieszaczkiem. Zdaję sobie sprawę ze swoich mankamentów, ale każdemu z uczestników można zarzucić wiele - powiedziała Karolina.

Również Magda chce kontynuować swoją przygodę z modelingiem, lecz i ona może mieć problem, by osiągnąć sukces. W jej przypadku problematyczny może być wiek - 24 lata to sporo, by zaczynać karierę jako modelka. Magda ma jednak także plan "B":

Zobacz także

Chciałabym pójść w tym kierunku i wykorzystać ten czas i doświadczenia, które zdobyłam. Myślę może o byciu stylistką. Chciałabym wykorzystać to w tym kierunku. Na karierę modelki może się trochę za późno obudziłam - wyznała Magdalena w DDTVN.

Jak myślicie, która z nich ma większe szansę, by zaistnieć jako modelka?

Zobacz też: Chłopcy z "Top Model" ostro balują w Warszawie. A Karolina Gilon jest ich przyzwoitką WIDEO

Karolina Gilon była typowana jako potencjalna zwyciężczyni programu

Magdalena Stępień-Kolesnikow zachwycała urodą i szczupła sylwetką