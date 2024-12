Poruszające wyznanie Magdaleny Stępień. „Ten rok jest trudniejszy niż poprzednie”

Znana przede wszystkim z programu „Top Model” Magdalena Stępień na nowo układa sobie życie po stracie synka. W lipcu 2022 roku zmarło jej jedyne dziecko, którego doczekała się razem z Jakubem Rzeźniczakiem. Gdy mały Oliwier przechodził terapię, modelka i piłkarz nie byli już parą. Niestety chłopiec przegrał walkę z chorobą nowotworową i zmarł w klinice w Izraelu. To był tragiczny moment zarówno dla Magdaleny Stępień, jak i Jakuba Rzeźniczaka. Teraz celebrytka układa sobie życie na nowo. Niedawno wzięła udział w reality show „Królowa przetrwania”. Dzisiaj nie jest przekonana, czy podjęła dobrą decyzję. W Boże Narodzenie podzieliła się z fanami gorzkimi refleksjami na temat minionego roku, który był dla niej bardzo trudny.

W listopadzie Magdalena Stępień spotkała się z tajemniczym przystojniakiem. Media zaczęły podejrzewać, że modelka znalazła nowego partnera i układa sobie życie prywatne bo tragedii, jaka spotkała ją w lipcu 2022 roku. Po stracie syna celebrytka na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Od jakiegoś czasu znów mówi się o modelce i jej udziale w „Królowej przetrwania”.

Wszystko wskazuje na to, że ten rok nie był łatwy dla Stępień. Gwiazda za pośrednictwem Instagrama opublikowała gorzki wpis, w którym przyznała wprost, że za nią bardzo trudny okres. Dodała też, że bardzo się zawiodła na ludziach.

Ten rok jest trudniejszy niż poprzednie! Pewnie przez to, czego doświadczyłam i jak bardzo się zawiodłam! Świat coraz bardziej mnie zaskakuje, a ludzie… Ale wierzę, że pomimo to czuwasz nade mną synku! Wesołych świąt kochani! Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie wsparciem! Wysłałam wam dużo zdrowia i miłości! To jest najcenniejsze w naszej codzienności tu na ziemi. Pamiętajcie o tym, co bezcenne

– napisała.