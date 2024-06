Radosne wieści obiegły media! Amelia i Dominik, których widzowie poznali za sprawą 12. edycji "Top Model", doczekali się swojej pierwszej pociechy! Modelka prędko podzieliła się zdjęciem córeczki, która otrzymała nietypowe imię. Posypały się gratulacje.

Historia tej dwójki nadaje się na scenariusz komedii romantycznej! Amelia i Dominik poznali się w 12. edycji "Top Model", ale nie od razu wiedzieli, że los ich połączy. Ona była wówczas zaręczona i chętnie opowiadała o przygotowaniach do ślubu. Po programie wszystko jednak się zmieniło... związek modelki nie przetrwał, a wtedy niespodziewanie zbliżyła się z kolegą z show.

Niedługo po ujawnieniu związku para radośnie ogłosiła, że spodziewają się pierwszego dziecka! Amelia od samego początku chętnie relacjonowała przebieg ciąży, a teraz z dumą przekazała, że ich maleństwo jest już na świecie! Zakochani doczekali się córeczki, która urodziła się 16 czerwca. Otrzymała nietypowe imię - Aurora.

Jako mama, to co mogę obiecać tobie Aurora, to to, że nigdy nie będziesz sama. Będę przy tobie w każdym momencie, by Ci pomóc, by Cię wesprzeć i popchnąć do przodu. Wiem, że nasza przyszłość będzie piękna, kolorowa i pełna miłości

- pisała Amelia w Dzień Mamy na Instagramie.