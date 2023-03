Magdalena Stępień niedawno ogłosiła światu, że ma nowego partnera. Od tamtej pory fani modelki z napięciem oczekują kolejnych wynurzeń swojej ulubienicy, która do tej pory dość oszczędnie komentowała swoją nową miłość. Teraz była gwiazda "Top Model" zaskoczyła wyznaniem. Okazało się, że jej ukochany jest znaną osobą! W sieci od razu pojawiły się głosy, że może chodzić o Roberta Kochanka, znanego z takich hitów jak "Taniec z Gwiazdami" czy "40 kontra 20". Co na to główni zainteresowani? Magdalena Stępień przerwała milczenie.

Magdalena Stępień jest w związku z Robertem Kochankiem?

Pod koniec lutego Magdalena Stępień potwierdziła, że znowu jest zakochana. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka nie zdradziła jednak, kim jest jej nowy partner, publikując jedynie w sieci romantyczne kadry z dłońmi przystojniaka, który skradł jej serce. Nic więc dziwnego, że sympatycy modelki z wypiekami na twarzach śledzą kolejne instagramowe poczynania gwiazdy w nadziei, że ta uchyli rąbka tajemnicy. Tak też się stało.

Przy okazji instagramowej sesji Q&A (pytań i odpowiedzi), internauci zapytali Magdalenę Stępień o żonę Jakuba Rzeźniczaka. Ta z klasą wyznała, że nie życzy nikomu źle, szybko ucinając temat. Nie zabrakło także pytań o nowy związek gwiazdy "Top Model". Jak się okazało, jej ukochany to znana osoba!

Fani postanowili także dopytać Magdalenę Stępień czy w takim razie pokaże partnera światu. Ta jednak odpowiedziała krótko:

- Cenimy sobie naszą prywatność i dotychczas udaje nam się ją chronić. Mamy nadzieję, że uda nam się jak najdłużej - odparła Magdalena Stępień.

I choć te słowa nieco ostudziły zapał niektórych internautów, inni nie odpuszczali. Co więcej, niektórzy z fanów gwiazdy "Top Model" mają już swoje podejrzenia co do tego, kim jest jej nowy ukochany. Liczni internauci bowiem twierdzą, że ta spotyka się z... Robertem Kochankiem. A wszystko przez niedawną wymowną instagramową aktywność tej dwójki.

Po tym, jak Robert Kochanek rozstał się z Kingą Zapadką niedługo po zakończeniu emisji "40 kontra 20" z ich udziałem, tancerza znanego m.in. z "Tańca z Gwiazdami" łączono z wieloma kobietami. Tym razem wielu użytkowników Instagrama jest przekonanych, że przystojniak związał się właśnie z Magdaleną Stępień, a wszystko przez jej komentarz pod jednym z postów artysty, pod którym modelka pozostawiła minki z serduszkami w oczach.

"Zakochane" emotikony, jakie opublikowała Magdalena Stępień sprawiły, że w sieci w mgnieniu oka zawrzało. Czyżby modelka i Robert Kochanek naprawdę byli w związku? Magdalena Stępień postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

- Ah, te nasze media. Napisać, że osoba znana to od razu musi być publiczna? Serio. I zaczynają się spekulacje. Jeden komentarz gdzieś u kogoś pod zdjęciem musi oznaczać związek. Dobry mam ubaw od rana. Spekulujcie sobie dalej. Na resztę pytań odpowiem w wiadomościach prywatnych, bo to jest jakieś nieporozumienie - napisała na swoim InstaStory.

Myślicie, że niebawem zdradzi, kto tak naprawdę skradł jej serce?

