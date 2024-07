Magdalena Stępień z okazji urodzin jej zmarłego synka dodała wzruszający wpis wraz z archiwalnym zdjęciem z Oliwierkiem. Okazuje się, że chłopiec skończyłby już trzy latka. Łzy same cisną się do oczu.

Niespełna dwa lata temu Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak stracili syna. Chłopiec przegrał walkę z nowotworem i zostawił po sobie wielki ból zarówno dla swoich rodziców, jak i dla wielu internautów, którzy pomagali finansowo w zorganizowanej zbiórce na jego leczenie. Magdalena Stępień przeżyła naprawdę wiele, a hejterzy internetowi swoimi komentarzami jedynie pogrążali ją w smutku i rozpaczy. Mimo wszystko kobieta stara się odnaleźć szczęście na nowo, a teraz dodała nowy wpis, w którym dziękuje Oliwierkowi za całe dobro, jakie na nią zesłał z góry. Te słowa wzruszają każdego:

Dziś skończyłbyś 3 latka. Ciężko mi w to uwierzyć, że już tyle czasu nie ma Ciebie obok mnie. Jak ja to wszystko przeżyłam? Sama chwilami nie wiem! Jak wyobrażałam sobie te kolejne dni, miesięce, lata bez Ciebie, zaraz po Twoim odejściu? Bałam się czy sobie poradzę, ale Ty zadbałeś o wszystko, o zdrowie, pracę, ludzi, tak abym nie była sama, abym czuła się zaopiekowana. Zesłałeś mi dużo dobra, za które każdego dnia patrząc w niebo jestem wdzięczna.

Następnie Stępień dodała, że tragedia, jaka ją spotkała, a następnie próba odnalezienia cienia radości zweryfikowała jej grono znajomych.

Ten kolejny rok był przełomowy dla mnie, pokazał mi prawdziwych przyjaciół oraz tych ludzi którym nigdy nie powinnam ufać.I tu przychodzi na myśl słynne powiedzenie:Prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, ale po tym jak znoszą Twoje szczęście.Oczywiście to słowo ,,szczęście’’ ciężko o nim mówić i ciężko jest się cieszyć i być happy na 100 % po tym wszystkim co się wydarzyło, ale pomimo tego, że tyle straciłam to nadal widzę dobro i szczęście w swoim życiu.Gdybym mogła zamienić się z kimś kto uważa, że mam teraz tak ,,super’’ to z chęcią bym to zrobiła, aby tylko mieć Ciebie obok.Niestety nie jest to możliwe!

