Magdalena Stępień powoli układa sobie życie na nowo. Po burzliwej przeszłości nadszedł czas na nowe! Wygląda na to, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy, a paparazzi właśnie uchylili rąbka tajemnicy, kim jest tajemniczy mężczyzna u boku Magdaleny. Tylko spójrzcie na te kadry, które mówią same za siebie.

Magdalena Stępień jest zakochana?

Magdalena Stępień ma za sobą ciężki czas, a jej serce zostało rozdarte na milion kawałków, gdy jej synek odszedł. Mimo dużego bólu Magdalena Stępień stara się stawać na nogi i odzyskiwać radość z życia. W ostatnim czasie modelka coraz częściej dzieli się z fanami tymi pozytywnymi aspektami jej życia. Co ciekawe, Magdalena Stępień rozwija swoją karierę zawodową i już niebawem zobaczymy ją w drugim sezonie "Królowej Przetrwania". W programie będzie rywalizować między innymi z Agnieszką Kaczorowską, Agnieszką Kotońską, Pauliną Smaszcz czy Marianną Schreiber. Wygląda na to, że również w życiu prywatnym Magdaleny Stępień sporo się dzieje. Niedawno fotoreporterzy uchwycili nocne spotkanie z tajemniczym przystojniakiem. Magdalena Stępień wygląda na zakochaną, a dobre humory nie opuszczały jej i jej wybranka na sekundę.

Co ciekawe, jakiś czas temu Magdalena Stępień przyznała, że jest zakochana, a fani już zastanawiają się czy jej nowa miłość to ten mężczyzna ze zdjęć paparazzi. Magdalena Stępień wspominała wówczas, że rezygnuje z publicznego pokazywania partnera, a swoją prywatność będzie chronić jak lwica. Zdarzenia z przeszłości nauczyły ją, że nie warto wystawiać wszystkiego na światło dzienne, a związek to taka sfera, którą chce zachować dla siebie.

W ubiegłym roku Magdalena Stępień wyjechała do Dubaju i wówczas dodała zdjęcie splecionych dłoni. Już wtedy fani domyślali się, że Magdalena Stępień odzyskała spokój u boku nowego mężczyzny. Teraz zdjęcia paparazzi jedynie podkreślają, że w życiu prywatnym Magdalena Stępień jest szczęśliwa. Para została przyłapana o 5 nad ranem na jednej z ulic w Warszawie. Magdalena miała na sobie krótką mini i do tego długie kozaki na obcasie, a całość dopełniła torebką Chanel.

Magdalena Stępień coraz śmielej pokazuje się na licznych eventach i pozuje na ściankach. Niedawno pojawiła się na finale "Top Model", jednak wówczas nie było obok niej żadnego mężczyzny. Zapewne jest to konsekwencja jej wyboru o niepokazywaniu się publicznie z partnerem i chronieniu swojej prywatności.

Myślicie, że w życiu Magdaleny Stępień nadszedł w końcu spokojny czas? Tego jej życzymy!

Będzie oglądać "Królową Przetrwania" z udziałem celebrytki?

