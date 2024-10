Fani mogą oglądać właśnie najnowszą edycję "Top Model", ale nie zapominają też z pewnością o uczestnikach i uczestniczkach, którzy wzięli udział w poprzednich odsłonach show. Jednym z najbardziej zapamiętanych duetów tworzą Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska, które pojawiły się w 9. edycji programu. Co dzisiaj u nich słychać? Narzeczone mają bardzo poważne, życiowe plany!

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska z "Top Model" o rodzinnych planach

Program "Top Model" otwiera nie tylko drzwi do międzynarodowej kariery, ale też miłości. W przypadku Karoliny Brzuszczyńskiej i Agnieszki Skrzeczkowskiej z 9. edycji show uczucie jest na tyle głębokie, że obie partnerki myślą już poważnie o kolejnych krokach w swoim związku. Zaręczyny były jedynie wstępem do tego, co ma połączyć obie uczestniczki w niedalekiej przyszłości.

Jak się okazuje, Karolina i Agnieszka poważnie myślą już o ślubie, jednak po drodze pojawiły się pewne perturbacje i doszło do zmian. Narzeczone planują ceremonię jedynie dla najbliższych im osób:

Są poważniejsze niż były do tej pory, bo było planowanie, planowanie, bez realizacji, a teraz już po kolei planujemy kolejne kroki z realizacją tych kroków (...) Zmieniłyśmy destynacje i plany. Przewartościowałyśmy życie i zamiast robić wesele na 150 czy 200 osób, będziemy to okrajały do osób najbliższych naszemu sercu - mówiły uczestniczki show TVN w rozmowie z ''Pudelkiem''.

Gwiazdy show TVN opowiedziały też szczegółowo o swoich planach prokreacyjnych. Kobiety przyznały, że nie jest to tania inwestycja, szczególnie, że planują przeprowadzenie procedury in vitro na Cyprze:

Mamy wybraną klinikę. (...) Widełki są tak rozstrzelone, że to są kwoty od 50 i od 150 tysięcy. Właśnie to zależy od klinik. Wyceniałyśmy w różnych klinikach. Na razie najtańszą klinikę znalazłyśmy na Cyprze, więc orientujemy się w tych rejonach. Tam in vitro było szacowane od 50 tysięcy złotych - przyznała Karolina z ''Top Model''.

Jak sprecyzowała Agnieszka z "Top Model", parze zależy przede wszystkim na skuteczności metody, a jak wiadomo, często idzie za tym również wysoka cena:

To nie chodzi też o to, żeby klinika była najtańsza, ale żeby była stosunkowo przyzwoita cenowo. I żeby była też skuteczna - dodała jej partnerka.

Tak rodziła się miłość Karoliny i Agnieszki z "Top Model"

Agnieszka i Karolina poznały się przez wspólnych znajomych, a ich relacja szybko przekształciła się w coś poważnego. Po kilku latach wspólnego życia, para zdecydowała się na zaręczyny – dwukrotnie, aby podkreślić swoją miłość. Ich historia miłości jest nie tylko romantyczna, ale także inspirująca, szczególnie dla społeczności LGBT. Przez lata Karolina i Agnieszka stawały się dla siebie wzajemnym wsparciem, co zyskało uznanie wielu ich fanów.

Choć początkowo obecność pary w "Top Model" budziła mieszane odczucia wśród fanów, szybko okazało się, że ich uczucie przetrwało, a nawet umocniło się poprzez udział w show.

Czekacie na ślub Agnieszki i Karoliny?

