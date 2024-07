W Oleśnicy odbył się pogrzeb małego Oliwierka, synka Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Chłopiec zmarł w wyniku długiej i heroicznej walki z nowotworem. W obliczu tragedii Magdalenę Stępień wspierają dawni znajomi z "Top Model". Niedawno wypowiedziała się Joanna Krupa, a teraz głos zabrał Michał Piróg.

1. sierpnia Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak pożegnali ukochanego synka. Podczas smutnego ostatniego pożegnania Oliwierka Rzeźniczaka nie zabrakło poruszającego gestu od żałobników, którzy na prośbę matki chrzestnej chłopca przynieśli białe baloniki, które tak kochał. Pogrążeni w żałobie rodzice poprosili by zamiast kwiatów, wpłacić cegiełkę na leczenie chorej na SMA Zosi (link do zbiórki znajdziecie na końcu artykułu).

Magdalena Stępień w trudnym czasie może liczyć na dobre słowo od dawnych znajomych z "Top Model", m. in. od Michała Piróga:

Wielka tragedia. Jak umiera ci dziecko to jest wielka tragedia i nie ważne czy znamy czy nie znamy osobę, możemy sobie tylko wyobrazić, jaka to jest strata. (...) Bardzo smutne, ale takie też jest życie. Ja akurat jestem z tych ludzi, co wierzą w reinkarnację. Niech wypatruje w oczach... Może się miną niebawem