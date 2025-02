Magdalena Stępień, modelka i influencerka, znana m.in. z programu „Top Model”, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Tym razem powodem były jej łzy i poruszające wyznanie w programie „Królowa przetrwania”.

W ósmym odcinku show uczestnicy otworzyli się na temat swoich trudnych doświadczeń, a Magdalena Stępień opowiedziała o swoim byłym partnerze i traumatycznych przeżyciach związanych z ich rozstaniem. Podczas rozmowy z Marianną Schreiber, Magdalena Stępień przyznała, że jej relacja z byłym partnerem pozostawiła w niej głęboki ślad.

Modelka nie kryła łez, mówiąc o tym, jak ciężko przeżyła zakończenie związku. Wyznała, że w kryzysowym momencie mówiła o swoich myślach samobójczych, co, jak się obawia, mogło zostać nagrane bez jej wiedzy. Teraz żyje w strachu, że były partner może użyć tych nagrań przeciwko niej, przedstawiając ją w niekorzystnym świetle.

Była taka jedna sytuacja, kiedy powiedziałam do mojego wtedy partnera, że mi się nie chce żyć. Ja się bałam, że on mnie zostawi, kiedy byłam nie do zniesienia. Bałam się, że on mnie zostawi i odejdzie. Wtedy mu powiedziałam, że nie chce mi się żyć i on prawdopodobnie to nagrał. Nigdy o tym nie mówiłam. Do dzisiaj żyje w lęku, że on powie, że byłam wariatką. Ja nie jestem wariatką, a ja ciężko znosiłam to wszystko

- wyjawiła Magda Stępień.