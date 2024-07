Każdy fan "Top Model 5" zauważył z pewnością, że Karolina Gilon lepiej dogaduje się z uczestnikami niż uczestniczkami programu. Modelka przyznaje, że to wśród chłopaków ma najwięcej przyjaciół, do których grona dołączyli ostatnio: Sebastian, Jakob i Radek. Karolina Gilon zdradziła nam także jak modele korzystają z przeprowadzki do Warszawy:

Chłopcy dopiero przyjechali do Warszawy - poznali to wszystko, co już ja przeżywałam dawno. Więc oni są zajarani Warszawą i tymi imprezami. Ja im się nie dziwię - to jest normalne.

Wyznała także, dlaczego czasami musi ich pilnować... Posłuchajcie!

