Emocje po 11. edycji uwielbianego show "Rolnik szuka żony" ledwo co zdążyły opaść, a uczestnicy show już ponownie rozgrzali serca (i ciekawość!) widzów niemal do czerwoności. Kandydatka Rafała, Magdalena, pokazała kadry z wyjątkowego spotkania. Co robili u niej Waldemar i Dorota i jak dzisiaj, kilka miesięcy po nagraniach do show, wygląda Magda? Tylko zobaczcie najnowsze ujęcia, które właśnie trafiły do sieci.

Magda z 11. edycji "Rolnika" spotkała się z Waldemarem

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" mogliśmy oglądać perypetie bohaterów i bohaterek, którzy jak zawsze poszukiwali miłości na telewizyjnych ekranach. Jednym z rolników był Rafał, o którego względy walczyły na gospodarstwie trzy kandydatki: Aneta, Dominika i Magdalena. Choć to właśnie Magda opuściła dom Rafała jako pierwsza, fani nie ukrywają, że uczestniczka mocno zapadła im w pamięć. Teraz - jak wynika z wpisów, które trafiły do sieci, Magda spotkała się z ... Waldemarem i Dorotą z 10. odsłony formatu TVP. Na wspólnym zdjęciu cała trójka wygląda na naprawdę szczęśliwyych!

Waldemar z "Rolnika" nie ukrywał zadowolenia ze spotkania z Magdą i już zaprosił bohaterkę show do siebie i Doroty! To nie pierwsze takie spotkanie: niedawno Waldemar i Dorota spotkali się z Patrycją, która była jedną z kandydatek Sebastiana w 11. edycji show Telewizji Polskiej:

Bardzo miłe spotkanie z Mystery Girl Madzią z XI edycji. Teraz my zapraszamy do nas - napisał na Instagramie Waldemar z ''Rolnika''.

Warto wspomnieć, że postać Magdaleny budziła spore emocje wśród widzów "Rolnika" - uczestniczka bowiem zdradzała w show swoje ... tajemnice. Najpierw, ku zaskoczeniu widzów, na jaw wyszło, że kandydatka Rafała była kiedyś zamężna, a następnie - w finale programu - Magda postanowiła wyjawić sekret dotyczący wiary. Nie bez powodu Waldemar określił więc Magdę jako "mystery girl" (z ang. tajemnicza dziewczyna - przyp. red.). Myślicie, że kandydatka Rafała zdradziła Waldemarowi i Dorocie z "Rolnika" inne swoje sekrety?

Co słychać u Rafała i Dominiki z "Rolnika"?

Wygląda na to, że Rafał, który ostatecznie stworzył związek z Dominiką, wreszcie jest spełniony i szczęśliwy. Para spędza ze sobą każdą wolną chwilę, a niedawno zakochani wybrali się nawet w romantyczną podróż do Wenecji. Co ciekawe, niektórzy z fanów podejrzewali nawet, że... Dominika z "Rolnika" jest w ciąży! Ukochana Rafała szybko rozwiała jednak wątpliwości:

Nie, nie widać (ciąży - przyp. red.). Mam parę kilogramów za dużo, ale planuję wrócić na siłownię i poprawić swoją formę. Może wtedy komentarze tego typu się skończą - napisała na Instagramie Dominika.

Dominice i Rafałowi, a także dwóm pozostałym kandydatkom rolnika: Magdalenie i Anecie - życzymy wszystkiego, co najlepsze!

Kiedy 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

TVP ogłosiło powrót programu „Rolnik szuka żony” z 12. edycją, co ucieszyło fanów formatu. Program umożliwia samotnym rolnikom i rolniczkom znalezienie miłości i cieszy się niesłabnącą popularnością. Zgłoszenia już ruszyły, a szczegóły są dostępne na stronie oficjalnej stacji. Poprzednia edycja zakończyła się sukcesem dla kilku par, co daje nadzieję na kolejne romantyczne historie. Produkcja obiecuje wzruszenia, autentyczność i emocjonujące momenty, które przyciągają szeroką publiczność przed telewizory.

