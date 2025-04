Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" ochrzcili swoją córeczkę Dominikę Marcelinkę i pokazali zdjęcia ze swojej uroczystości. Okazuje się, że wśród gości nie zabrakło Dariusza Machałowskiego.

Dorota pospieszyła z odpowiedzią.

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" już od jakiegoś czasu szykowali się do sakramentu chrztu świętego małej Dominiki. Okazuje się, że wielki dzień miał miejsce w niedzielę 13 kwietnia. Szczęśliwi rodzice pochwalili się zdjęciami z uroczystości:

Widzowie od razu rozpoznali na zdjęciu ze chrztu Darka Machałowskiego z tej samej edycji "Rolnik szuka żony", w której poznali się Waldemar i Dorota. Od razu zaczęły się pytania, czy Darek został ojcem chrzestnym małej Dominiki:

Dorota z "Rolnik szuka żony" od razu rozwiała wszelkie domysły, pisząc, że Darek nie jest chrzestnym Dominiki. Wygląda jednak na to, że blisko trzyma się z Waldemarem i jego ukochaną, skoro został zaproszony na przyjęcie.

Dorota z "Rolnik szuka żony" skradła show podczas chrzcin córeczki. Widzowie od razu zwrócili uwagę na jej stylizacje i uczesanie i nie szczędzili jej komplementów:

Darek Machałowski i Waldemar Gilas szukali miłości w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Obaj swoim udziałem w programie wzbudzili mnóstwo emocji i kontrowersji. Waldemar po programie związał się z Dorotą, z którą niedługo później doczekał się córeczki. Darkowi nie udało się znaleźć miłości, a za to, jak potraktował Nicolę spotkała go lawina krytyki.

Darek po "Rolnik szuka żony" wycofał się z mediów społecznościowych. Utrzymywał kontakt jednak z Waldemarem. Rolnik wspominał o nim po finale 11. edycji, pisząc:

Bezapelacyjnie stwierdzam iż emocje, które na finiszu zapewnili bohaterowie X edycji RSZ długo jeszcze pozostaną nie do pobicia jak na jubileuszowa edycje przystało. Co najważniejsze nie sprzedaliśmy finału naszych historii w XI odcinku tylko prawdziwa bomba czekała na widzów w finale. Moi programowi koledzy Arturze i Darku my to dopiero dostarczyliśmy widzom emocje, jakich ten program nie widział

- wspominał.