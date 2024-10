Relacje w 11. edycji "Rolnik szuka żony" robią się coraz bardziej poważne: między parami padają już pierwsze poważne deklaracje i plany na przyszłość, inni zaś podejmują radykalne kroki i nie chcą kontynuować znajomości A jak na to, co dzieje się na szklanym ekranie zapatruje się Waldemar, jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników poprzedniej edycji show? Zdumiewające, co napisał!

Waldemar z "Rolnika" komentuje odcinek show. Jest pod wrażeniem jednego

Waldemar Gilas wziął udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i od początku zapadł widzom w pamięć. Najpierw na jaw wyszło, że rolnik miał utrzymywać kontakt z kobietami poza programem, a następnie przyszedł czas na perturbacje związane z wyborem kandydatek. Ostatecznie Waldemar z "Rolnika" stworzył związek z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu, by dać szansę Ewie. Teraz jednak Waldemar i Dorota są szczęśliwi, a niedawno na świat przyszła ich córeczka! Trzeba przyznać, że to historia miłosna, która mogłaby być materiałem na scenariusz filmu czy fabułę książki.

Jak widać na przykładzie historii rolnika, udział w programie zagwarantował Waldemarowi spełnienie marzeń - nic zatem dziwnego, że rolnik bacznie śledzi rozwój wydarzeń w obecnej edycji show. W trakcie emisji niedzielnego odcinka Waldemar z "Rolnika" postanowił skomentować w mediach społecznościowych rozwijającą się relację Wiktorii i Adama. Nie krył przy tym emocji!

Brawo Wiktoria! Mój kujawski typ wygrał. Dobrze przewidziałem, co nie? - napisał z entuzjazmem Waldemar.

Rolnik dodał także, że "przewidział" rozwój wydarzeń w programie. Myślicie, że to prawda? Przypomnijmy, że w minionym odcinku show rolniczka zaprosiła na randkę Adama, a podczas spotkania padły nawet poważne deklaracje dot. przyszłości pary:

Czuję, że jest mi bliżej do Ciebie - wyznała zauroczona Wiktoria.

Czuję jakiś dziwny rodzaj spokoju i też szczęścia, że jestem z Tobą - dodała rolniczka.

Choć mogłoby się wydawać, że sprawy sercowe u Wiktorii znalazły już szczęśliwy finał, przed rolniczką nadal pozostaje twardy orzech do zgryzienia: musi pożegnać się z drugim z kandydatów, który pozostał na gospodarstwie.

Niestety, nie wszystkie pary z obecnej edycji "Rolnika" są równie szczęśliwe, co Wiktoria i Adam. W ostatnim odcinku Rafał pożegnał Magdę, a Sebastian zdecydował się nie kontynuować relacji z Patrycją, co wywołało ogromne zdziwienie fanów - była bowiem do tej pory faworytką rolnika.

Jak będą rozwijały się relacje w kolejnych odcinkach? O tym przekonamy się już niebawem, jednak na przykładzie Doroty i Waldemara widać, że koleje losu uczestników i uczestniczek show mogą czasem być naprawdę nieprzewidywalne! Śledzicie nowe odcinki "Rolnika"?

