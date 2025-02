Waldemar z "Rolnika" zaprosił do siebie kandydatkę Sebastiana. Co na to jego ukochana?

Waldemar Gilas dał się poznać dzięki 10. edycji show „Rolnik szuka żony”, gdzie odnalazł miłość u boku Doroty. Choć ich droga do szczęścia nie była łatwa, dziś tworzą zgodny związek i cieszą się wspólnym życiem. Ostatnio jednak na gospodarstwie Waldemara pojawił się niespodziewany gość, a mowa o... kandydatce Sebastiana z 11. edycji! Co na to ukochana rolnika?