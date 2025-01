Nicola z "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w show, jednak nie przeszkadza jej to w byciu aktywną w sieci i dzieleniu się zarówno sukcesami, jak i gorszymi chwilami. Być może właśnie dlatego fani doceniają autentyczność Nicoli i tak chętnie oglądają publikowane przez nią treści. Teraz uczestniczka "Rolnika" postanowiła przerwać milczenie i zwróciła się fanów, a jednocześnie zaskoczyła odmienionym wyglądem! Co przekazała?

Fani poznali Nicolę w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i wiele wskazywało na to, że uczestniczce uda się stworzyć związek z rolnikiem Dariuszem. Niestety, ich historia zakończyła się bez happy endu, a Nicola nie ukrywała żalu względem Darka. Na szczęście Nicola pozostała w kontakcie z internautami, a w ubiegłym roku nagrała nawet singiel! Uczestniczka zyskała dzięki udziałowi w show też przyjaźń, którą nawiązała z Ewą, kandydatką Waldemara z tej samej odsłony show TVP.

Na początku roku Nicola zaskoczyła fanów wyznaniem, które opublikowała na InstaStories. Co więcej, uczestniczka "Rolnika" zaprezentowała się w nieco odmienionej odsłonie. Dostrzegacie tę zmianę? Jak Wam się podoba?

Cześć kochani, co tam u Was słychać? Czy Wy też tak bardzo jak ja nie macie motywacji w tym styczniu? Jeżeli tak, to jesteśmy w tym razem. Szukam, szukam - nie znajduję. Ale trzeba się wziąć w garść i działać

- przekazała uczestniczka show TVP.