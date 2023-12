Ewa z "Rolnik szuka żony" postanowiła nie roztrząsać tego, co działo się między nią a Waldemarem po programie. Uczestniczka show jest jednak aktywna na swoim Instagramie, na którym śledzi ją prawie 80 tysięcy osób. Wokalistka właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Tylko spójrzcie na jej metamorfozę!

Reklama

Ewa z "Rolnika" pochwaliła się zmianami

Od samego początku Ewa z 10. edycji miłosnego hitu TVP była faworytką Waldemara. Rolnik postanowił, że to właśnie z nią chce budować relację w programie, ale z czasem pojawiły się między nimi nieporozumienia. Uczestniczka show miała żal do rolnika, że nie chce on porozmawiać ze swoimi rodzicami, którzy jej nie akceptowali. Ostatecznie para podjęła decyzje o rozstaniu i mężczyzna postanowił odezwać się do swojej byłej kandydatki Doroty. W finałowym odcinku Waldemar i Dorota z "Rolnika" ogłosili, że są parą, a ich relacja rozwija się z dnia na dzień, czym chętnie chwalą się na swoim Instagramie. Ewa publikuje nieco mniej w mediach społecznościowych i postanowiła również, nie udzielać żadnych wywiadów. Teraz jednak zaskoczyła wszystkich nowym zdjęciem, na którym widać, że postawiła na zmiany. Jakie?

Ewa z "Rolnik szuka żony" screen finał "Rolnik szuka żony" 10

Zobacz także: Nie wszyscy z 10. edycji "Rolnika" wystąpili w świątecznym odcinku. Artur nawet nie pojawił się w życzeniach

Ewa z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nową fryzurą. Tym razem zdecydowała się na większą zmianę i zaprezentowała nowe, rozjaśnione włosy. Była wybranka Waldemara wygląda w nowej odsłonie równie pięknie co wcześniej. Na jej twarzy znowu gości uśmiech. Myślicie, że już na dobre odcięła się od tego, co wydarzyło się na planie "Rolnika"?

Ewa z "Rolnik szuka żony" Instagram @ewaa_ka93

Zobacz także: Byli na antenie kilka sekund. Waldemar z „Rolnika” przekazał wieści o nim i Dorocie

Reklama

Ewa w "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości. Zdobyła jednak sympatię widzów, a jej profil na Instagramie śledzi już prawie 80 tysięcy osób. Tam dzieli się z nimi swoją pasją, jaką jest śpiewanie. Uczestniczka podkreślała, że nie przyszła do programu po sławę, co zarzucał jej rolnik. Nawet po zakończeniu show, zdaje się nie wykorzystywać zainteresowania, jakie zdobyła. Od czasu do czasu jednak dzieli się tym, co u niej słychać. Myślicie, że powinna być bardziej aktywna?