Program "Rolnik szuka żony" już nieraz pomógł znaleźć prawdziwą miłość rolnikom i rolniczkom. Fani wciąż z niecierpliwością czekają na nowy sezon i nowych uczestników. Gwiazdami poprzedniej edycji z pewnością były dwie pary: Marcin i Ania oraz Rafał i Dominika. Pierwsza z nich jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się swoją codziennością. Nie zgadniecie, gdzie wybrali się tym razem. Zakochani z pewnością wiedzą, jak łączyć obowiązki z przyjemnością!

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyli swoich fanów

Ania i Marcin są dowodem na to, że dzięki udziałowi w miłosnym hicie TVP można znaleźć prawdziwą miłość. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, a fani tylko wyczekują na nową relację. Ostatnio Ania od Marcina z "Rolnika" zabrała głos ws. ślubu i nie ukrywała, że chciałaby powiedzieć sakramentalne "tak". Para spędziła razem pierwsze święta Bożego Narodzenia i pojawili się razem w świątecznym odcinku "Rolnika". Ich miłość kwitnie, a oni wydają się by nierozłączni. Niektórzy internauci nazywają ich nawet kolejnymi Bardowskimi i mają nadzieje, że już niedługo ich rodzina się powiększy.

Jak wiadomo, Marcin z "Rolnik szuka żony" prowadzi sad w gminie Iłów w powiecie Sochaczewskim. Rolnik uprawia 7 odmian jabłek już od 18 lat. Teraz okazuje się, że Marcin i jego ukochana wybrali się na targi sadownictwa i warzywnictwa. Tuż przed wyjściem zwrócili się do fanów:

Cześć, my już jesteśmy na miejscu w Kielcach. Za chwile wychodzimy i idziemy na targi – zaczęła Ania.

Zapraszamy Was o 10 do hali numer 1 na rozmowę z nami – dodał Marcin.

Tak, poznamy się i porozmawiamy, ale wcześniej jeszcze idziemy, pochodzimy bo Marcin chce zobaczyć... komentowała Ania.

maszyny rolnicze, sadownicze. – zakończył rolnik.

Tomasz z 9. edycji "Rolnik szuka żony" udostępnił wspólne zdjęcia z parą i wygląda na to, że wszyscy świetnie się razem bawili na targach. Uczestnik show w swojej edycji związał się z Katarzyną Cecot. Para wydawała się dobrze dobrana i budziła sympatię widzów. Niestety, niedługo po zakończeniu programu Tomasz i Katarzyna ogłosili, że ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Kiedy 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

Program "Rolnik szuka żony" od 2014 roku jest stałym elementem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, a jego premierowe odcinki zazwyczaj emitowane są we wrześniu. Produkcja już nieraz ogłaszała, że poszukują nowych uczestników do tegorocznej edycji, a zgłoszenia potrwają do 28 lutego. Zapewne na przełomie marca/kwietnia pojawią się wizytówki rolników i rolniczek, a potencjalni zainteresowani będą mogli napisać list do jednego z nich.

Jakie pary powstały dzięki 11. edycji "Rolnik szuka żony?

W 11. edycji miłosnego hitu TVP powstały dwie pary, jedną z nich jest 38-letni sadownik z powiatu sochaczewskiego Marcin, który wybrał Annę. Para deklaruje chęć zamieszkania razem i budowania wspólnego życia. Następnie 33-letni hodowca papryki z Mazowsza Rafał związał się z Dominiką z Gdańska. Mimo dzielącej ich odległości, para planuje wspólne zamieszkanie i przyszłość razem. Pozostali uczestnicy 11. edycji m.in. Wiktoria, Agata i Sebastian zakończyli program bez znalezienia partnera, ale z nowymi doświadczeniami i nadzieją na przyszłość.

