Agata z "Rolnik szuka żony" obok Wiktorii była drugą uczestniczką, która szukała miłości w randkowym hicie Telewizji Polskiej. Dwóch kandydatów rolniczki wydawało się być idealnymi osobami do nawiązania relacji, ale szybko okazało się, że ostatecznie podjęli inną decyzję. Mirek sam opuścił gospodarstwo Agaty, a rolniczka w finale zaproponowała Irkowi, aby zostali przyjaciółmi, bo związek na odległość wydawał się niemożliwy. Ireneusz wrócił do Anglii, a tymczasem okazuje się, że Agata pokochała podróżowanie. Od jakiegoś czasu spędza czas w Kołobrzegu, a teraz rozważa dużo dalszą podróż... Tego nikt się nie spodziewał!

Agata z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wyznaniem o podróży

Program "Rolnik szuka żony" od 1. edycji jest prawdziwym hitem Telewizji Polskiej i nic nie zapowiada tego, że miałoby się to zmienić. Widzowie Jedynki już czekają na kolejną odsłonę programu, która najpewniej pojawi się na antenie już we wrześniu, a tymczasem mogą oglądać nowy randkowy program "Żona dla Polaka". Z kolei od marca rusza kolejna edycja "Sanatorium miłości". Trzeba przyznać, że fani randkowych programów TVP nie mogą się nudzić. Co więcej, wielu uczestników tego typu programów jest bardzo aktywnych w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco pokazują, co dzieje się w ich życiu po zakończeniu przygody w show, a niektórzy nawet zostają influencerami.

Okazuje się, że Agata z 11. edycji "Rolnika" jest jedną z uczestniczek, która stała się aktywna w sieci po programie i udowadnia, że zamierza czerpać z życia pełnymi garściami. Niedawno 56-letnia rolniczka wzięła udział w spotkaniu uczestników, potem pochwaliła się zdjęciami ze Sebastianem i Wiktorią z ich pobytu w Kołobrzegu, a teraz znów spędza czas nad morzem. To nie wszystko! Agata rozważa też podróż do ... Tajlandii.

A może by tak rzucić wszystko i lecieć do Tajlandii? napisała w relacji na Instastory Agata z 'Rolnika'

Agata z "Rolnika" przyznała, że to córka namawia ją na egzotyczne wakacje, ale ona sama nie jest przekonana, czy chciałaby wyjechać w tak daleką podróż:

Córka mnie namawia na wspólne wakacje dostałam nawet eBook o podróży do Tajlandii, żeby mnie przekonać.

Rolniczka ma wątpliwości, którymi podzieliła się ze swoimi obserwatorami i teraz z pewnością zostanie zasypana radami. Jak sądzicie, jaką podejmie decyzję?

Najdalej byłam w Turcji i w Grecji. Nie wiem, czy taka daleka podróż to też dla mnie.

Agata z "Rolnik szuka żony" nadal jest otwarta na uczucie

Po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" pewna siebie i energiczna Agata jeszcze bardziej otworzyła się na innych i nie ukrywa, że nadal szuka miłości i jest gotowa na nową relację, co podkreślała jeszcze w finale 11. edycji programu. Związek na odległość z Irkiem nie wchodził w grę ze względu na to, że ich kontakty ograniczałyby się jedynie do rzadkich wizyt. Z kolei mężczyzna nie mógł jeszcze zrezygnować z pracy i ich relacja zakończyła się, ale nadal mają ze sobą kontakt, a nawet jakiś czas temu pozowali na wspólnym zdjęciu. Teraz Agata miło spędza czas nad polskim morzem i wypoczywa w Kołobrzegu. Sądzicie, że popularność po programie pomoże jej w znalezieniu miłości?