Co uczestnicy zaśpiewają w pierwszym odcinku "Star Voice. Gwiazdy mają głos"? Zobaczcie!

Już dziś o 20:35 w TVP2 zobaczymy pierwszy odcinek nowego muzycznego show - "Star Voice. Gwiazdy mają głos"! Plejada polskich gwiazd zmierzy się w wokalnym pojedynku, który oceniać będzie wyjątkowe jury: niekwestionowana królowa czeskiej estrady, Helena Vondrackova; znakomita piosenkarka, Majka Jeżowska oraz jeden z najpopularniejszych polskich komików, Mariusz Kałamaga. W roli prowadzących Michalina Sosna i Mariusz Czerkawski. A co gwiazdy zaśpiewają w premierowym odcinku? Mamy listę!

Aleksandra Szwed „Szklana pogoda” (Lombard)

Aleksiej Jarowienko „Strangers In The Night” (Frank Sinatra)

Monika Pyrek „Prawy do lewego” (Kayah i G. Bregovic)

Marcin Urbaś „Prawie do nieba” (Andrzej Piaseczny)

Przemysław Babiarz „Parostatek” (Krzysztof Krawczyk)

Milena Sadowska „Czerwone korale” (Brathanki)

Marcel Sabat „You Know I’m No Good” (Amy Winehouse)

Beata Chmielowska – Olech, „Kocham cię, kochanie moje” (Maanam)

Jacek Lenartowicz „Kryzysowa narzeczona” (Lady Pank)

Robert Koszucki „Cry Just a Little Bit” (Shakin’ Stevens)

Tadeusz Chudecki „Boso” (Zakopower)

Kolejne odcinki będą podróżą przez przeboje kinowe, hity latino, hity lat 60., 70., 80., 90., polskie piosenki, najlepsze do tańca, dla kogoś bliskiego, piosenki z dzieciństwa, te z kultowych teledysków, piosenki o miłości, przeboje XXI wieku, a także rock, reagge i blues. Za kogo trzymacie kciuki najbardziej? Więcej o programie - tutaj!

Program poprowadzą Mariusz Czerkawski i Michalina Sosna. Wystąpi m.in. Przemysław Babiarz.

AKPA

W jury wystąpią m.in. Majka Jeżowska i Helen Vondrackova.

AKPA

Wśród gwiazd Aleksiej Jarowienko, Ola Szwed oraz Milena Sadowska. Tak prezentowali się na ramówce TVP!