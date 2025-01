Program "Rolnik szuka żony" połączył już ze sobą wiele osób. Rolnicy mają nadzieję, że znajdą odpowiednią osobę, a kandydaci, że to właśnie oni zostaną wybrani wśród innych osób. Tak było w przypadku Adama, któremu udało się pokonać wielu kandydatów i choć skradł serce rolniczki, to postanowił później jej złamać. Mężczyzna rzadko kiedy chwali się na Instagramie swoim życiem prywatnym, ale tym razem postanowił zrobić wyjątek. To właśnie tak spędza wieczory!

Adam od Wiktorii z "Rolnika" nie daje za wygraną. Tak wyglądają jego wieczory

Adam wziął udział w 11. edycji miłosnego hitu TVP, w którym napisał list do Wiktorii. Rolniczka wybrała go bez zawahania się, a następnie zaprosiła na gospodarstwo. Szybko się okazało, że to właśnie z nim chciałaby budować relacje. Chłopak postanowił nie czekać i zapytał swoją wybrankę czy zostanie jego dziewczyną. Oczywiście usłyszał pozytywną odpowiedź, którą przypieczętowali pocałunkiem. Jednak uczestnik show szybko się rozmyślił i zerwał z rolniczką. To był wielki cios i zaskoczenie dla 24-latki która nie potrafiła zrozumieć decyzji partnera. Widzowie byli jednak pod wrażeniem zachowaniem Wiktorii z "Rolnika" i stwierdzili, że pomimo młodego wieku i trudnej sytuacji pokazała ona klasę. Gdyby tego było mało w finałowym odcinku "Rolnika"okazało się, że Adam jest już w nowym związku.

Wiktoria miała wielkie nadzieje, że w programie znajdzie swoją drugą połówkę, ale los chciał inaczej. Uczestniczka show ma się jednak całkiem dobrze i chętnie pokazuje, co u niej słychać za pośrednictwem Instagrama, który obserwuje już ponad 100 tysięcy osób. Ostatnio Wiktoria z "Rolnika" podzieliła się wspaniałą nowiną, a internauci zasypali ją pięknymi życzeniami.

Adam z "Rolnik szuka żony" nie był w ogóle aktywny na swoich profilach w mediach społecznościowych podczas emisji odcinków. Uczestnik show uniemożliwił również obserwowanie go na Instagramie, ale wszystko się zmieniło gdy program dobiegł końca. Adam wrzucił czasami relacje z pracy, a ostatnio pochwalił się, jak spędza swoje wieczory. Okazuje się, że 23-latek lubi wieczorne treningi na siłowni.

