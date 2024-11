Emocje zdają się nie opadać po ostatnim odcinku show "Rolnik szuka żony". Wiktora bardzo szybko wybrała spośród swoich kandydatów Adama, z którym planowała wspólną przyszłość. Chłopak sam zabiegał o jej względy, poprosił, by została jego dziewczyną, a także snuł plany na wspólną przyszłość. Jednak równie szybko wycofał się ze swoich deklaracji i zamiast oświadczyn, zdecydował się zerwać z ukochaną. Wiktoria wydawała się być zaskoczona takim zwrotem akcji i nie mogła w to uwierzyć, jednak jego decyzję przyjęła z wielką klasą. Jeden z byłych kandydatów Wiktorii, niespodziewanie zabrał głos i zaczął pisać o miłości!

Program "Rolnik szuka żony" prowadzony przez Martę Manowską, nieustannie cieszy się wielką oglądalnością i przyciąga tysiące widzów, przed telewizory, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetię osób, które poszukują miłości. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktoria i 57-letnią Agatę. Największe zainteresowanie wzbudziła najmłodsza uczestniczka 23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, której początkowo niektórzy zarzucali, że w programie szuka jedynie sławy. Uczestniczka dostała rekordową ilość listów i ostatecznie zdecydowała się zaprosić na swoje gospodarstwo Łukasza, Szymona i Adama.

23-latka chciała rozwijać swoją relację z Adamem, który wyglądało na to, że nie widzi poza nią świata i początkowo wszystko szło w dobrym kierunku. Chłopak poprosić Wiktorię o chodzenie i zaczął już snuć plany o zaręczynach, jednak niespodziewanie postanowił się z nią rozstać! Wiktoria nie mogła w to uwierzyć:

A nasza ostatnia rozmowa? Sobota, jesteśmy na grillu, przytulasz mnie przy moich znajomych, przy mojej rodzinie, wychodzimy razem, całujesz mnie tak jakbyś był nie wiadomo jak zakochany. Zapewniasz mnie, na początku naszej rozmowy, że wszystko jest między nami w porządku, po czym po 10 minutach mówisz mi, że wolisz jechać do domu. Nie rozumiem tego, jak tak można?

Właśnie czułem to, ale tak bardzo chciałem spróbować z Tobą, że trochę te uczucia wewnętrzne odsunąłem na bok i sobie może nie wmówiłem ale tak narzuciłem, że to się musi udać. Że to musi wypalić

- tłumaczył Adam.